IKEA временно приостановила продажи в Петербурге и Москве. В чем причина?

Петербуржцы и москвичи временно не могут совершить заказ на сайте IKEA — в двух столицах не осталось интервалов для доставки и самовывоза. В других регионах обзавестись товарами шведской компании получится, но только после «стояния» в электронной очереди.
Электронная очередь, запущенная в начале недели, все еще сохраняется: один из редакторов «Собака.ru» «стоит» в ней с понедельника. Однако даже это не поможет петербуржцам и москвичам — как сообщается на сайте IKEA, оформить заказ в двух столицах «пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты».
Личный кабинет и список покупок на сайте по-прежнему не доступны — покупателям рекомендовано добавлять товары непосредственно в корзину. Совершить заказ, помимо ожидающих освобождение интервалов для доставки петербуржцев и москвичей, могут жители Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и их областей — не более 50 километров от города.
Напомним, финальная онлайн-распродажа IKEA стартовала в полночь 5 июля. Однако купить товары в последний раз россияне не смогли — функционал сайта, позволяющий сделать это, практически сразу перестал работать.
Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. Уже к 09:30 сделать это было нельзя — специалисты приступили к обработке полученных за время работы форму заявок и обещали и запустить прием новых «немного позже», советуя «следить за обновлениями на нашем сайте».
Однако этого не произошло ни «немного позже», ни через два дня — в ночь на 8 июля на сайте появилась заглушка, информирующая о том, что «наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится». Из-за нее был недоступен даже каталог — пользователи видели только размещенное на сайте сообщение.
К 11:00 каталог стал вновь доступен, а сайт IKEA превратился в живой мем «Вы продоёте рыбов? Нет, просто показываю». «Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в обращении к покупателям. Уже к 19:00 плашку на сайте снова поменяли. В этот раз компания пообещала восстановить продажи после выходных дней.
Комментарии (0)