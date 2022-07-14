IKEA временно приостановила продажи в Петербурге и Москве. В чем причина?

Напомним, финальная онлайн-распродажа IKEA стартовала в полночь 5 июля. Однако купить товары в последний раз россияне не смогли — функционал сайта, позволяющий сделать это, практически сразу перестал работать.

Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. Уже к 09:30 сделать это было нельзя — специалисты приступили к обработке полученных за время работы форму заявок и обещали и запустить прием новых «немного позже», советуя «следить за обновлениями на нашем сайте».

Однако этого не произошло ни «немного позже», ни через два дня — в ночь на 8 июля на сайте появилась заглушка, информирующая о том, что «наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится». Из-за нее был недоступен даже каталог — пользователи видели только размещенное на сайте сообщение.

К 11:00 каталог стал вновь доступен, а сайт IKEA превратился в живой мем «Вы продоёте рыбов? Нет, просто показываю». «Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в обращении к покупателям. Уже к 19:00 плашку на сайте снова поменяли. В этот раз компания пообещала восстановить продажи после выходных дней.