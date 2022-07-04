Онлайн-продажа товаров осуществляется с 5 июля только на сайте IKEA. Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины компании — Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 километров от города).

Проверить возможность доставки по конкретному адресу можно на странице товара или на этапе оформления покупки в корзине. Также можно оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов Ozon и «Почта России». Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.

Как купить?

Товары IKEA можно купить только онлайн с 5 июля в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии.

Продажи товаров в приложении IKEA осуществляться не будут.

Скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары не предусмотрено.

Некоторые виды товаров — например, петли — нельзя купить как отдельный артикул. Они продаются только в комбинации со шкафом, гардеробом и другими товарами.

В случае необходимости проверить и заказать сложную систему — кухню, гардероб и прочее, следует обратиться в Центр поддержки клиентов. Спланировать кухню или систему хранения можно самостоятельно.

Виртуальные карты можно использовать для онлайн-покупок.

Подарочные карты, которые предназначены для оплаты в магазинах IKEA, использовать для онлайн-покупок технически невозможно.

Деньги за подарочные и виртуальные карты можно вернуть в отделе IKEA Сервис.

Подарочные и виртуальные карты на данный момент нельзя приобрести.

«Если вы видите, что ваш товар есть в наличии, но при этом не можете заказать его доставку, оформите самостоятельный вывоз товара из того магазина, где товар есть в наличии. Вы можете забрать ваш заказ в пунктах выдачи заказов магазинов IKEA. Услуга бесплатна. Комплексные товары, состоящие из нескольких частей, могут быть недоступны для доставки целиком. На этапе оформления покупки в корзине вы увидите, какие из частей не могут быть доставлены. Проверьте их наличие и возможность самостоятельного вывоза», — советуют в IKEA.

Подробную информацию о финальной распродаже и другие советы можно посмотреть по ссылке.