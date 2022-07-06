IKEA назвала дату возобновления доступа к аккаунтам — и она не радует. Но сделать заказ все-таки можно

Минувшей ночью в личных кабинетах клиентов IKEA появилось сообщение о «проведении работы по техническому обслуживанию сайта», в котором появилась дата возобновления доступа к аккаунтам — 9 февраля. Опечатка это или нет — неизвестно. Несмотря на это, сделать заказ все-таки можно — рассказываем, как именно.
Утром 6 июля на сайте IKEA появилась возможность оформить заказ через специальную форму. К 09:30 сделать это временно нельзя — специалисты обрабатывают уже полученные заявки и обещают запустить прием новых «немного позже», советуя «следить за обновлениями на нашем сайте».
Редакция «Собака.ru» успела оформить заказ. Для этого необходимо оставить заявку через специальную форму на сайте IKEA — перечислить наименования, артикулы и количество товара, а также ввести персональные данные и адрес доставки. После отправки заявки с клиентом обещают связаться специалисты центра поддержки для подтверждения. Публикуем памятку от IKEA о том, как сделать заказ через форму заявки.
Как сделать заказ через форму заявки?
- Перейдите на страницу формы.
- Заполните все обязательные поля.
Действуют следующие ограничения:
- не более 70 штук одного артикула;
- вес товаров не более 1 000 килограмм;
- сумма покупки не более 1 000 000 рублей.
Некоторые артикулы, такие как петли, реечное дно и другие, можно купить только в составе комбинации либо не более 10 штук (петли) и 1 штуки (комплект для реечного дна и перекладины) в одной заявке.
Для того, чтобы заявка была обработана корректно, а клиент получил как можно больше позиций из вашего списка, необходимо выполнить следующие действия.
Заказ с доставкой:
- на странице товара (любого) ввести индекс — так можно проверить возможность/невозможность доставки;
- если какие-то товары из списка недоступны для доставки, следует попробовать оформить для них самовывоз;
Самовывоз из магазина IKEA:
- на странице товара из списка выбрать «Самовывоз»;
- проверить наличие товара в ближайшем магазине IKEA;
- забрать товары, которые есть в наличии именно в выбранном магазине — пересылка товаров из других магазинов IKEA не осуществляется.
После оформления заявки с клиентом свяжется оператор для проверки заказа. Он сообщит о том, если каких-то позиций нет в наличии или они не могут быть доставлены. После проверки и согласования заказа с оператором клиент получит ссылку на оплату заказа, действительную в течение 10 минут.
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