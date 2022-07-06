IKEA назвала дату возобновления доступа к аккаунтам — и она не радует. Но сделать заказ все-таки можно

Как сделать заказ через форму заявки?

Перейдите на страницу формы. Заполните все обязательные поля.

Действуют следующие ограничения:

не более 70 штук одного артикула;

вес товаров не более 1 000 килограмм;

сумма покупки не более 1 000 000 рублей.

Некоторые артикулы, такие как петли, реечное дно и другие, можно купить только в составе комбинации либо не более 10 штук (петли) и 1 штуки (комплект для реечного дна и перекладины) в одной заявке.

Для того, чтобы заявка была обработана корректно, а клиент получил как можно больше позиций из вашего списка, необходимо выполнить следующие действия.

Заказ с доставкой:

на странице товара (любого) ввести индекс — так можно проверить возможность/невозможность доставки;

если какие-то товары из списка недоступны для доставки, следует попробовать оформить для них самовывоз;

Самовывоз из магазина IKEA:

на странице товара из списка выбрать «Самовывоз»;

проверить наличие товара в ближайшем магазине IKEA;

забрать товары, которые есть в наличии именно в выбранном магазине — пересылка товаров из других магазинов IKEA не осуществляется.

После оформления заявки с клиентом свяжется оператор для проверки заказа. Он сообщит о том, если каких-то позиций нет в наличии или они не могут быть доставлены. После проверки и согласования заказа с оператором клиент получит ссылку на оплату заказа, действительную в течение 10 минут.