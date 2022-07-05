Сегодня в полночь стартовала финальная онлайн-распродажа IKEA. Однако купить товары в последний раз россияне по-прежнему не могут — функционал сайта, позволяющий сделать это, по состоянию на 09:00 не работает уже 9 часов.
Наиболее частая ошибка связана с невозможностью авторизоваться — при попытке входа пользователи видят предупреждение: «При загрузке вашего профиля произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Проверьте корректность вводимых данных. Если проблема не устраняется, обратитесь в Центр поддержки клиентов».
В случае, если авторизоваться на сайте все-таки удалось, возможность добавить товары в корзину по-прежнему отсутствует — при попытке сделать это показывается пуш-уведомление с предупреждением: «Закрыто». Остальной функционал сайта IKEA, включая просмотр товаров и добавление их в список покупок, работает корректно.
Из других ошибок, с которыми столкнулась редакция «Собака.ru» — HTTP ERROR 429 «Страница недоступна» в Google Chrome.
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