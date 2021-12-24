Представители каких профессий чаще других вакцинируются от COVID-19? И кто от прививки отказывается? Выяснили аналитики

На первом месте по числу вакцинированных — врачи: уже сделали прививку 95% из них. На второй строке рейтинга — курьеры (93%), на третьей — медицинские сестры (92%). Уже привились 9 из 10 учителей и 87% воспитателей. Среди PR-менеджеров вакцинированных — 89%, среди юристов — 86%. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Сообщили о пройденной вакцинации и 85% фармацевтов. Среди сотрудников сферы общественного питания — барменов и официантов — уже сделали прививку 82%. Вакцинировано и большинство менеджеров по персоналу (81%).

Рабочие вакцинируются активнее инженеров — 78 и 74% соответственно. Среди рядовых бухгалтеров привитых больше, чем среди главбухов — 71 и 67%. Менеджеры по работе с клиентами опережают по числу вакцинированных специалистов по продажам — 77 и 63% соответственно.

Меньше всего привитых — среди операторов call-центров, диспетчеров и программистов (55, 57 и 58%). Значительная часть невакцинированных ищет работу на удаленке.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 318 тысяч, в Москве — 2 миллиона, в Петербурге — 837 тысяч, в мире — 277 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».