Демографы: смертность в России по итогам 2021 года стала рекордной со времен Великой Отечественной войны

Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 тысяч человек за последний год, всего за период с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го скончались более 2,4 миллиона россиян. Прежде антирекорд по числу умерших фиксировали в 2003 году, когда из жизни ушли 2,37 миллиона человек, худший год по показателям естественной убыли 2000-ый — когда страна потеряла 958 532 человека.

Как отмечает издание, более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941-1945-х годов — тогда смертность была на уровне 30-50 человек на 1 тысячу, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас.

Демографы считают, что по итогам 2021 года показатели будут значительно хуже, чем в 2020-ом. По оценке Алексея Ракши, к концу ноября число умерших уже превысило 2,55 миллиона человек. За весь год смертность будет не меньше 2,45 миллиона, а убыль — 1,05 миллиона человек.

Основной вклад в сверхсмертность внесла пандемия COVID-19, считает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Борис Синельников. Также он отмечает, что на смертность могла повлиять перегруженность системы здравоохранения. «Значительное число медиков перебросили на борьбу с COVID-19. Но врачей-то больше не стало. В итоге защита от других болезней стала хуже», — отметил эксперт.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 468 тысяч, в Москве — 1 миллион 946 тысяч, в Петербурге — 787 тысяч, в мире — 262 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».