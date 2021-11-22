В пандемию Россия потеряла каждого четвертого ветерана Великой Отечественной войны

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда, еще в апреле 2020 года в России проживали 1 209 495 участников и ветеранов Великой Отечественной войны. К 1 октября 2021-го их осталось 896 806 человек. Потери за полтора года пандемии составили 312 689 человек — или 26%.

До начала пандемии сокращение числа тех, кто застал войну, не было таким стремительным. В начале 2019 года в России проживал 1 278 655 участников и ветеранов. Тогда же возрастной коэффициент смертности для людей старше 85 лет составлял 164 человека на 1 тысячу смертей, в 2020-ом — уже 190 человек. Динамика последних полутора лет показывает, что сокращение их численности ускорилось примерно в полтора раза.

Основная причина роста смертности среди людей старше 85 лет — пандемия коронавируса и низкий уровень вакцинации. По данным Росстата, 83% умерших от COVID-19 — россияне старше 60 лет, половине пожилых пациентов требуется госпитализация. У 75-летних в 7 раз выше риск тяжелого течения болезни, у 80-летних — в 9 раз. Вакцинацию прошли только треть всех пожилых граждан страны.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 331 тысячу, в Москве — 1 миллион 918 тысяч, в Петербурге — 771 тысячу, в мире — 257 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».