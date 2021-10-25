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Путин рекомендовал ввести запрет на вечеринки и работу общепита в ночное время

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести запрет на на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля. 

Фото: Shutterstock.com

 

Главам субъектов России поручено обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мер, включая:

  • своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах коронавирусной инфекции;
  • изоляцию лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, с подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших с указанными группами лиц;
  • соблюдение населением «масочного» режима и «социальной» дистанции;
  • введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра;
  • усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей.

Когда именно в России могут вступить новые ограничения — не уточняется. Доклад по выполнению поручения главам регионов необходимо предоставить до 30 ноября 2021 года, далее — ежемесячно.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. 

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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