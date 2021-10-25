Путин рекомендовал ввести запрет на вечеринки и работу общепита в ночное время

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести запрет на на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.