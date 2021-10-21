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Как россияне относятся к введенным мерам по борьбе с коронавирусом? Выяснили аналитики

В России начали вводить новые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Так, 64% граждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию, чем выступают против нее, а к QR-кодам положительно относятся более половины всех опрошенных.

Фото: Shutterstock.com

 

Как выяснили аналитики ВЦИОМ, 64% россиян скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций, 31% — скорее не поддерживают. 56% граждан не против, если пускать на массовые мероприятия и в другие общественные места начнут только по QR-коду, 40% — скорее не против. При этом среди вакцинированных россиян меру поддерживают 74% и не поддерживают 24%. 55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций, 40% — нет.

Также россияне рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. 73% скорее поддержат предоставление работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины, 21% — скорее не поддержат. 64% россиян поддержат необходимость предоставления QR-кода для покупки авиабилетов для поездок в другие страны, 32% — выступят против такой меры. 68% граждан также поддерживают обязательную вакцинацию работников государственных учреждений, предприятий и корпораций, тогда как 26% — скорее выступят против нее.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. 

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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