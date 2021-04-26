Штабы Навального по всей России объявили о прекращении работы. Их страницы заморозили

«Друзья, Мосгорсуд наложил сегодня на ФБК (признан в России иностранным агентом, — Прим. ред.) и штабы Навального обеспечительные меры по делу о признании нас экстремистскими организациями. Тем не менее, к сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у нее название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях», — говорится в сообщении петербургского штаба.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом, — Прим. ред.), Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, данные организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария "цветной революции"».

Сегодня, 26 апреля, прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до рассмотрения Мосгорсудом административного искового заявления о запрете их деятельности на территории России. Прокурор установил, что «на сайтах размещаются экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях», а «указанная деятельности представляет явную опасность нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а также интересов Российской Федерации». Само решение Мосгорсуда пока не принято.

Напомним, в минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Несогласованные акции проходят 21 апреля — в Петербурге частично перекрыли Невский проспект, закрыли некоторые станции метро, на Сенной площади прошли массовые задержания, в том числе с применением электрошокеров. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тысяч подписей через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера — он объявил голодовку, так как несмотря на жалобы на боль в спине и ноге к нему не допускали врача. Задержанные на акции в поддержку Навального массово жаловались на нарушения прав. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал действия силовых органов в отношении участников акции «совершенно непропорциональными и неоправданными».