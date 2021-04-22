В Петербурге задержанные на акции в поддержку Навального массово жалуются на нарушения прав

Нарушения прав задержанных зафиксированы во многих отделах полиции Петербурга. Практически везде полицейские оформляют протоколы дольше положенных трех часов. Также в отделы не пускали защитников, не передавали воду задержанным, не пропускали передачи, не давали воды, не пускали в туалет, отбирали телефоны и не давали позвонить, забирали паспорта, угрожали уголовными статьями, собирали анкетные данные — рост, цвет волос, тату и прочую информацию, принудительно без законных оснований брали отпечатки пальцев или фотографировали, изымали вещи.

«Избили при задержании члена партии «Яблоко» Александра Шадрина, ему сломали очки; задержали с применением силы Алексея Проценко в отделе №26 и находящихся в отделе №21; били электрошокером и дубинками Евгения Аболева (отдел неизвестен); избили с применением электошокера Григория и Павла Андриенко, ударили дубинкой Семена Сайнакова в отделе №5; били задержанных в отделе №14; применяли к Ивану Заболотских электрошокер в отделе №74; избили Эдуарда Ткачева в отделе №80, у него травма головы; избили задержанных в отделе №13, избили Егора Колесова в отделе №9, у него не открывается глаз; избили с применением электрошокера Валерия Гурова и Никиту Компанееца в отделе №70; привезли в отдел №28 Кирилла Ишутина с разбитой головой; ударили в живот электрошокером задержанного в отделе №23; избили с применением электрошокера Даниила Огренича в отделе №39», — приводит «ОВД-Инфо» собранные о нарушениях данные.

Напомним, в минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Несогласованные акции проходят 21 апреля — в Петербурге частично перекрыли Невский проспект, закрыли некоторые станции метро, на Сенной площади прошли массовые задержания, в том числе с применением электрошокеров. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тысяч подписей через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера. Студентам ГУАП пригрозили отчислением за участие в акции.

31 марта Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача.