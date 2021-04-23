Алексей Навальный завершил голодовку. К нему допустили консилиум гражданских врачей

«Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?». Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», — сообщил Навальный.

Напомним, в минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Несогласованные акции проходят 21 апреля — в Петербурге частично перекрыли Невский проспект, закрыли некоторые станции метро, на Сенной площади прошли массовые задержания, в том числе с применением электрошокеров. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тысяч подписей через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера.

Задержанные на акции в поддержку Навального массово жаловались на нарушения прав. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал действия силовых органов в отношении участников акции «совершенно непропорциональными и неоправданными».