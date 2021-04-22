«Этих людей нужно уважать, а не выставлять для диалога с ними силовые органы»: омбудсмен по правам человека в Петербурге — об акции 21 апреля

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов в эфире «Дождя» назвал действия силовых органов в отношении участников акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля «совершенно непропорциональными и неоправданными». По его мнению, «вчера была хоть и несогласованная, но мирная акция», случаев провокаций и хулиганских действий со стороны ее участников не было — поэтому «не очень понятно, почему Петербург стал таким печальным рекордсменом» по задержаниям. Публикуем его комментарий целиком.
То, что вчера происходило — это несовместимо с теми нормами, которые записаны в нашей Конституции, с теми гарантиями прав человека и свобод человека. Вчера была хоть и несогласованная, но мирная акция. Мне неизвестно о случаях провокаций и хулиганских действий [со стороны протестующих], но, к сожалению, реакция правоохранителей, особенно в заключительной части акции, была, на мой взгляд, совершенно непропорциональной и неоправданной.
На всей акции, в течение всего времени были мои представители — они в разных местах наблюдали за тем, что происходит. И их оценка, и оценка моя, исходя из более широкого круга информации, которая у меня есть, такова — вчера мы имели акцию запугивания и даже, я бы сказал, акцию устрашения. 806 человек в Петербурге задержаны, почти в 30 раз больше, чем в Москве. И мне не очень понятно, почему Петербург стал таким печальным рекордсменом.
Почему не была дана возможность людям спокойно пройти. Я понимаю, что сейчас эпидемия коронавируса — кстати, большинство участников были в средствах индивидуальной защиты. Всегда, даже в таких условиях, есть возможность обеспечить мирный характер без насилия, без создания огромных неудобств жителям Петербурга. По центральным телеканалам ничего не рассказывали об акциях, а вот для петербуржцев, я думаю, даже не потребовалось никаких рассказов — все ощутили на себе, какие были пробки, какие были препятствия. В общем, в Петербурге о том, что было вчера, знают.
Интересно, что до сих пор официальные данные от Главного управления МВД о количестве задержанных не опубликованы — у нас есть лишь данные, которые собирают правозащитники и адвокаты. Особенностью вчерашней акции было то, что в отличии от предыдущих несогласованных массовых акций в Петербурге журналисты практически не сталкивались с задержаниями.
Мы будем продолжать ту работу, которую делаем — во-первых, продолжать переговоры и поиск вариантов действий с руководителями правоохранительных органов, потому что к ним по вчерашней акции вопросов много. Будем отслеживать все дальнейшие события — в том числе и судебные рассмотрения, которые будут происходить по итогам этого огромного количества задержаний. Уже отмечены нарушения в отделах полиции, к сожалению, они повторяются раз за разом — это принудительное дактилоскопирование, нарушение сроков задержания, недопуск адвокалов. Это все очень серьезные вещи, их нельзя оставлять без внимания.
К сожалению, у нас вчера тоже отличился петербургский Университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) — там на главной страничке было размещено, не знаю, как это сказать помягче или поприличнее, предостережение. Там говорилось о том, что, если студенты будут на несанкционированных мероприятиях, то он могут быть отчислены. Такие вещи, конечно, противоречат не только уставу университета, но и законодательству, на мой взгляд, просто дискредитируют российскую высшую школу. Но это тоже одна из составляющих кампании по запугиванию, по устрашению тех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию.
Конечно, надо понимать, что на улице политику не изменишь, на улице не принимаются законы. Нужно проявлять свою гражданскую позицию прежде всего на выборах — у нас в сентябре будет такая возможность. Но когда власть вместо того, чтобы способствовать мирному диалогу, выставляет силовые органы в качестве партнеров для диалога с теми, кто выступает отнюдь не только в поддержку Навального, а в поддержку своего собственного достоинства, в защиту своего права, своей свободы, того, чтобы конституционные нормы в жизни соблюдались. Люди прежде всего поэтому выходят на улицы. Этих людей нужно уважать, а не выставлять для диалога с ними силовые органы. И, конечно, те случаи, которые были вчера, когда сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства, в том числе электрошокеры, совершенно неприемлемы.
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