«Этих людей нужно уважать, а не выставлять для диалога с ними силовые органы»: омбудсмен по правам человека в Петербурге — об акции 21 апреля

Интересно, что до сих пор официальные данные от Главного управления МВД о количестве задержанных не опубликованы — у нас есть лишь данные, которые собирают правозащитники и адвокаты. Особенностью вчерашней акции было то, что в отличии от предыдущих несогласованных массовых акций в Петербурге журналисты практически не сталкивались с задержаниями.

Мы будем продолжать ту работу, которую делаем — во-первых, продолжать переговоры и поиск вариантов действий с руководителями правоохранительных органов, потому что к ним по вчерашней акции вопросов много. Будем отслеживать все дальнейшие события — в том числе и судебные рассмотрения, которые будут происходить по итогам этого огромного количества задержаний. Уже отмечены нарушения в отделах полиции, к сожалению, они повторяются раз за разом — это принудительное дактилоскопирование, нарушение сроков задержания, недопуск адвокалов. Это все очень серьезные вещи, их нельзя оставлять без внимания.

К сожалению, у нас вчера тоже отличился петербургский Университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) — там на главной страничке было размещено, не знаю, как это сказать помягче или поприличнее, предостережение. Там говорилось о том, что, если студенты будут на несанкционированных мероприятиях, то он могут быть отчислены. Такие вещи, конечно, противоречат не только уставу университета, но и законодательству, на мой взгляд, просто дискредитируют российскую высшую школу. Но это тоже одна из составляющих кампании по запугиванию, по устрашению тех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию.

Конечно, надо понимать, что на улице политику не изменишь, на улице не принимаются законы. Нужно проявлять свою гражданскую позицию прежде всего на выборах — у нас в сентябре будет такая возможность. Но когда власть вместо того, чтобы способствовать мирному диалогу, выставляет силовые органы в качестве партнеров для диалога с теми, кто выступает отнюдь не только в поддержку Навального, а в поддержку своего собственного достоинства, в защиту своего права, своей свободы, того, чтобы конституционные нормы в жизни соблюдались. Люди прежде всего поэтому выходят на улицы. Этих людей нужно уважать, а не выставлять для диалога с ними силовые органы. И, конечно, те случаи, которые были вчера, когда сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства, в том числе электрошокеры, совершенно неприемлемы.