Алексей Навальный объявил голодовку. К нему не допускают врача

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka «козлы») запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — сообщил Навальный в своем Instagram.

По словам жены политика Юлии Навальной, все проблемы со спиной начались месяц назад, в Матросской тишине — и после того, как Навального перевезли во Владимир, ситуация только ухудшилась. Врач, готовый приехать и осмотреть его, был найден, адвокаты писали ходатайства, однако медик так и не был допущен.

«С самого начала пребывания в этом «дружелюбном концлагере» (не очень-то дружелюбном) он просил дать хоть какие-то лекарства. Другой врач, который занимается проблемами со спиной, написал мне на бумаге упражнения из специальной гимнастики, как облегчить боль. Так эти гады не то что лекарства и врача не пропускают, так еще и бумажки с этой гимнастикой забрали у адвокатов и Алексею не передают. Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление. Возможно, Алексею потребуется серьезное лечение. Я требую дать Алексею возможность лечиться у тех врачей, которым он доверяет», — написала ранее Навальная в своем Instagram.