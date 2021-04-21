В Петербурге проходит акция в поддержку Навального. Вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, станции «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход.

К 21:20 станция метро «Адмиралтейская» открыта на вход и выход. Вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт на вход и выход. Пересадка на станцию «Невский проспект» работает, вестибюль открыт.

Закрыты станции «Маяковская» и «Площадь Восстания». Поезда следуют без остановок.

Временно приостановлено движение троллейбусов №1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту, №17 по Гороховой улице и трамвая №3 по Садовой улице.

Около 20:40 перекрыли Владимирский проспект. Общественный транспорт и петербуржцы на личных автомобилях встали в пробку — пропустили лишь машину реанимации, направляющуюся к Мариинской больнице. На вопрос корреспондента «Собака.ru» о том, на какое время перекрыт Невский проспект, сотрудники правопорядка ответили: «Всех бесноватых успокоим и откроем». Главная транспортная магистраль Петербурга частично заблокирована от Дворцовой площади и площади Восстания. Движение остановлено по Владимирскому проспекту.