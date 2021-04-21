В Петербурге проходит акция в поддержку Навального. Вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт

Сегодня, 21 апреля, в Петербурге проходит несогласованная акция в поддержку российского политика Алексея Навального. На выход закрыты две станции метро — «Адмиралтейская» и «Невский проспект». Частично перекрыт Невский проспект, движение остановлено по Владимирскому проспекту.
Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, станции «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход.
К 21:20 станция метро «Адмиралтейская» открыта на вход и выход. Вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт на вход и выход. Пересадка на станцию «Невский проспект» работает, вестибюль открыт.
Закрыты станции «Маяковская» и «Площадь Восстания». Поезда следуют без остановок.
Временно приостановлено движение троллейбусов №1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту, №17 по Гороховой улице и трамвая №3 по Садовой улице.
Около 20:40 перекрыли Владимирский проспект. Общественный транспорт и петербуржцы на личных автомобилях встали в пробку — пропустили лишь машину реанимации, направляющуюся к Мариинской больнице. На вопрос корреспондента «Собака.ru» о том, на какое время перекрыт Невский проспект, сотрудники правопорядка ответили: «Всех бесноватых успокоим и откроем». Главная транспортная магистраль Петербурга частично заблокирована от Дворцовой площади и площади Восстания. Движение остановлено по Владимирскому проспекту.
По данным «Бумаги» на 21:50, сейчас перекрыты:
- Лиговский проспект от Кузнечного до Восстания в обе стороны;
- Загородный проспект в сторону ТЮЗа от Невского до Звенигородской;
- Улица Марата в сторону ТЮЗа от Невского до Свечного;
- Улица Ломоносова от Фонтанки до Пяти углов;
- Адмиралтейский проспект у Александровского сада.
«Собака.ru» следит за развитием событий. Новость обновляется.
Напомним, в минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Несогласованные акции проходят 21 апреля — в Петербурге частично перекрыт Невский проспект, закрыта станция «Гостиный двор», на Сенной площади прошли массовые задержания, в том числе с применением электрошокеров. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тысяч подписей через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера. Студентам ГУАП пригрозили отчислением за участие в акции. 31 марта Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача.
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