Полицейские применяют электрошок к участникам акции в поддержку Навального в Петербурге

Сегодня, 21 апреля, в Петербурге проходит несогласованная акция в поддержку российского политика Алексея Навального. Частично перекрыт Невский проспект, закрыта станция «Гостиный двор». У Сенной площади прошли массовые задержания, в том числе с применением электрошокеров. Еще одно такое задержание произошло на Лиговском проспекте.