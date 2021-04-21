Полицейские применяют электрошок к участникам акции в поддержку Навального в Петербурге

Сегодня, 21 апреля, в Петербурге проходит несогласованная акция в поддержку российского политика Алексея Навального. Частично перекрыт Невский проспект, закрыта станция «Гостиный двор». У Сенной площади прошли массовые задержания, в том числе с применением электрошокеров. Еще одно такое задержание произошло на Лиговском проспекте.
В Питере двое силовиков набросились на протестующего, который стоял на месте, применили к нему электрошокер и начали избивать дубинкой pic.twitter.com/m3iaQkdwlE— МБХ медиа (@MBKhMedia) April 21, 2021
О применении электрошокеров пишет «Северо-Запад. МБХ медиа». Издание опубликовало видео задержания мужчины — «двое силовиков набросились на протестующего, который стоял на месте, применили к нему электрошокер и начали избивать дубинкой». Также о применении электрошокеров сообщает «Бумага» — «жесткое задержание» произошло в переулке Гривцова.
Жесткое задержание в переулке Гривцова с применением электрошокера pic.twitter.com/J6jTMYl9LW— «Бумага» (@paperpaper_ru) April 21, 2021
Как пишет РБК со ссылкой на «официальные данные МВД», в акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге приняли участие 4,5 тысячи человек.
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