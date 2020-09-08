С начала учебного года в десятке школ Петербурга выявлены случаи заражения коронавирусом

Единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы в порядка 10 образовательных учреждениях Петербурга уже с начала учебного года. Как утверждают в Роспотребнадзоре, это единичные случаи без дальнейшего распространения — в данных учебных заведениях проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий обязательное наблюдение за контактными, ежедневный их осмотр с термометрией.

«В случае подозрения на какое-то неблагополучие, признаки заболевания такой ребенок или взрослый должен обязательно выводиться из коллектива. После удаления заболевшего проводится заключительная дезинфекция. Главное — это наблюдение и своевременное отстранение от посещения образовательного учреждения», — приводит «Доктор Питер» слова начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.

По мнению эпидемиолога, переводить целые классы на дистанционное обучение при единичных случаях заболевания ученика или педагога не требуется. «В таких случаях речь о дистанционном обучении не идет. На дистанционное обучение также как при всех других ОРВИ учреждение может быть переведено в том случае, если будет отсутствовать 20% и более учащихся. Сейчас у нас ситуация в школах спокойная, поэтому необходимости в этой мере нет», — отметила она.

Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей.

Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии. В дополнении к рекомендациям было принято решение отметить с 1 сентября единый звонок для всех классов и проведение родительских собраний — их перевели в онлайн.