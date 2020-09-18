В каком случае в Петербурге закроют школы и введут другие ограничения по коронавирусу? Объясняют в Роспотребнадзоре

На решение Роспотребнадзора возвращать те или иные ограничения будут влиять коэффициент распространения коронавируса, наличие свободных коек и охват тестирования. Дополнительным показателем станет сезонная эпидемия гриппа — как считали ранее в городском правительстве, на первых этапах диагностики его будет сложно отличить от COVID-19.

«Ограничительные мероприятия могут возобновиться на любом этапе. Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации нет, говорить об этом преждевременно», — приводит «Фонтанка» слова заместителя начальника отдела по вопросам надзора за объектами общественного питания Роспотребнадзора Алексея Лукьянченко.

Как отметила руководитель отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия, подъем заболеваемости коронавирусом в Петербурге уже начался — случаи заражения увеличились на 10-15%. Пока число подтвержденных заболевших сохраняется на неэпидемическом уровне — введение ограничений Роспотребназор рассматривает при превышении эпидемического порога на 50% и более.

Весной Роспотребнадзор закрыл школы при превышении порога заболеваемости среди учащихся на 20% — по словам Чхинджерии, уже тогда было понятно, что надвигается эпидемия коронавируса. показатель заболеваемость у взрослых превышен на 16 %, у школьников — находится на уровне эпидпорога.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.