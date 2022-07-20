Триумфаторы Международной математической олимпиады для школьников — о своем поколении, TikTok и том, что стоит поменять в российском образовании

В Осло прошла 63-я Международная математическая олимпиада для школьников. В этом году она собрала 589 участников из более чем 100 стран. Российская команда завоевала три «золота» и три «серебра». Среди триумфаторов — петербуржцы Иван Бахарев и Таисия Коротченко, закончившие в этом году Президентский физико-математический лицей № 239. Редакция «Собака.ru» попросила их рассказать о себе, любви к математике, планах на будущее и том, в чем они видят особенность своего поколения.
Иван Бахарев
Двукратный золотой медалист Международной математической олимпиады
О себе
Я участвую в олимпиадах более или менее серьезного уровня с 4 класса, тогда я учился в обычной 210-й школе. Первой стала олимпиада для поступления в математический кружок 30-ки [Губернаторский физико-математический лицей №30, — Прим. ред.] и 239-го лицея. Дальше были районные, школьные, городские соревнования.
Впервые попробовал свои силы на международном уровне на олимпиаде в Китае. Тогда, кажется, я был в девятом классе. На отборе я занял достаточно низкое место, если не ошибаюсь, 11-е, но смог пройти и на самой олимпиаде уже взял «золото». А в 10-м классе я уже выиграл Международную математическую олимпиаду. Поэтому очень рассчитывал на «золото» и в этом году, было бы странно в этот раз не победить.
Помимо математики, я увлекаюсь научной фантастикой, прежде всего классикой: читаю Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна, Фрэнка Герберта и его «Дюну», кстати, экранизация мне понравилась меньше текста. Еще до ее выхода казалось, что эту книгу сложно представить в виде фильма. Из последних книг, повлиявших на меня, могу вспомнить «Обделенных» Урсулы Ле Гуин. Она поднимает очень острые вопросы социального строя и доказывает очень интересный факт, что утопия — это не всегда хорошо.
Кроме чтения, люблю плавание, бадминтон, настольные игры. Они часто есть в [математических] лагерях. Любимая настолка — «Колонизаторы».
О математике
Я выступаю на олимпиадах потому, что это интересно, мне нравится математика. Трудно было бы заниматься ей столько лет, если бы это было не так. Олимпиады, конечно, дают какие-то бонусы для вуза, но поступить можно и без этого.
Дело в самих задачах — мне нравится их решать, это не только работа, но и, можно сказать, хобби. Меня восхищают удивительные идеи, которые возникают во время этого процесса. Действительно очень красиво, когда при решении задачи из одной области математики, внезапно всплывает что-то совсем из другой, на первый взгляд, никак к теме не относящейся.
О школе
Мне кажется, в современной российской школе есть куча проблем. Например, загруженность педагогов, отсутствие авторитета учителя. Понятно, что ситуация не мотивирует людей выбирать эту профессию. В результате качество образования становится хуже, не в обиду учителям будет сказано.
Что до разговоров о необходимости большей практикоориентированности, я не совсем согласен. Конечно, хотелось бы больше практики, но фундаментальные знания тоже важны, а их особо нигде, кроме школы, не получишь.
О своем поколении
[Говорят, что школьники сейчас думают только о TikTok], но, мне кажется, это к моему окружению не относится. Все, кто попал в 239-й лицей, мотивированы на развитие, иначе их бы здесь не было. Люди разные, кто-то пытается развиваться, кто-то — нет. Но говорить о том, что все поколение потеряно, неверно. Мне кажется, это неправда.
Соцсети, конечно, все мы используем активно, однако мне это не нравится. Непонятно, как можно столько времени тратить на них, не понимая, что ты от этого получаешь.
О планах на будущее
Поступать я намерен в СПбГУ на направление «Математика». Мне кажется, это самый лучший вуз для изучения этой науки. Возможно, даже во всем мире. Здесь сильный преподавательский состав.
Кем я хочу стать — пока не определился. Хочется понять, какой есть выбор, где я могу применить свои знания, а потом уже решать. К примеру, я оставляю возможность для себя заниматься программированием. Хотя сначала, мне кажется, следует изучать математику. Потом если я решусь стать программистом, смогу выучить языки, а пока главное — учиться решать задачи.
Таисия Коротченко
Серебряная призерка Международной математической олимпиады, трехкратная победительница Европейской олимпиады для школьниц
О себе
В детстве я совсем не увлекалась математикой, в отличие от моего брата. Он на три года старше меня, и, как у многих, у нас было с ним внутреннее соперничество. Поэтому когда он поступил в пятом классе в 239-й лицей, я решила пойти туда же. Хотелось быть не хуже, чем он. Год готовилась — и в результате поступила.
Уже в лицее я совершенно случайно пришла на вступительную олимпиаду в математический кружок. Я решила все задачи, кроме одной, что было хорошо для человека, который раньше никогда не имел дела с такими задачами. Тогда же, в пятом классе, я прошла на городскую олимпиаду для шестиклассников и получила призовой диплом. Я поняла, что у меня получается, и стала усиленно тренироваться.
Математические олимпиады похожи на любой другой спорт: мы очень много занимаемся, у нас постоянные сборы, очень жесткая конкуренция. Соревнования — это всегда очень напряженное событие, адреналин. Ради этого я в них и участвую. Эта международная олимпиада стала для меня первой — я очень расстроилась из-за второго места — могло быть и лучше, но мне не хватило одного балла для победы.
Практически все свободное от соревнований время я провожу с друзьями, у меня их очень много. Еще люблю волейбол, шахматы, настолки, любимая из них — «Колонизаторы».
О математике
Вокруг математики, мне кажется, очень много заблуждений. Это очень красивая наука, в которой все точно. К примеру, я не люблю физику, потому что мне всегда казалось, что там ничего не доказывают, а просто принимают на веру какие-то законы, которые потом используют в решении задач. В математике все очень стройно, есть, конечно, изначальные аксиомы, но затем из них все логически выводится.
Мне очень нравится, когда в решении какой-то очень сложной задачи неожиданно находят применения очень простые факты. Всегда очень красиво, когда очень трудная задача получает простое и короткое решение.
Таисия Коротченко
о девушках в математике:
«Я трижды участвовала в Европейских олимпиадах для школьниц, и каждый раз получала «золото». Эти турниры проводятся не потому, что девушки хуже решают задачи, а чтобы привлечь больше девушек в эту науку, потому что сейчас их очень мало. Сказывается стереотип, что математика — для мальчиков.
Я очень поддерживаю это начинание. В раннем возрасте увлечения за многих детей выбирают родители, и многим кажется, что девочкам не нужна математика. Но это неправильно.
У меня [не было столкновений с сексизмом на олимпиадах по математике]. Кто мне мог сказать [что девочкам в математике не место]? Это просто глупо, а на высоком уровне все люди умные и никому такое в голову не придет».
О школе
Я бы хотела, чтобы в регионах у детей было больше возможностей — сейчас я не могу себе представить, чтобы какой-нибудь ребенок из деревни смог бы попасть на олимпиаду. Не потому, что он глупее, просто рядом с ним нет взрослого человека, который будет его учить. Ведь в некоторых деревнях даже нет школ. Конечно, сейчас есть много кружков, онлайн-олимпиад, но чтобы ребенок принял в них участие, ему кто-то должен обо всем этом рассказать.
Что бы я еще изменила? Сделала бы так, чтобы в 10—11 классе ребенок мог сам выбирать нужные ему предметы, разве что кроме нескольких совсем обязательных, вроде русского и математики. Остальное все по выбору, чтобы ты мог концентрироваться на том, что важно именно тебе.
О планах на будущее
Я уже подала заявление в СПбГУ на Факультет математики и компьютерных наук. Почему именно СПбГУ? Я хочу заниматься математикой и при этом жить в Петербурге. Это мой город, и мне не хочется никуда уезжать, в том числе в Москву.
Про конкретное направление я долго думала, но в результате остановилась на математике. Хочу заниматься ей именно как наукой. Этим сложно зарабатывать очень большие деньги, тем не менее я поняла, что, выбрав другое направление, совершу очень большую ошибку, так как уже никогда не смогу заниматься тем, что нравится. Ведь получив другое образование, в фундаментальную математику вернуться очень сложно.
О своем поколении
Почти все мои друзья связаны с математикой: кто-то олимпиадник, кто-то просто учится в 239-й. В свободное время мы сидим в кафешках, ходим по магазинам, просто гуляем.
Что касается разговоров о том, что мои сверстники смотрят только TikTok, я и сама его очень люблю. Смотрю исключительно развлекательный контент, никакой смысловой нагрузки. Однако с тем, что мы способны воспринимать только видео длинной в минуту, я не согласна. Так, пару месяцев назад мой друг посоветовал мне сериал «Друзья» — за это время я посмотрела все сезоны.
Мне кажется, что мы по-другому уже работаем с информацией. Какие-то факты не так откладываются в голове, ведь ты всегда можешь вбить в поисковой строке что-то и получить ответ. Но я бы не сказала, что память от этого работает хуже — просто иначе.
А еще, мне кажется, что сейчас растет более толерантное поколение, которое готово воспринимать других людей. Начали подниматься вопросы относительно расы и каких угодно различий, говорят о том, что это ничего не значит, что все мы люди. И мне кажется, что это очень хорошо.
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