Триумфаторы Международной математической олимпиады для школьников — о своем поколении, TikTok и том, что стоит поменять в российском образовании

Иван Бахарев

Двукратный золотой медалист Международной математической олимпиады

О себе

Я участвую в олимпиадах более или менее серьезного уровня с 4 класса, тогда я учился в обычной 210-й школе. Первой стала олимпиада для поступления в математический кружок 30-ки [Губернаторский физико-математический лицей №30, — Прим. ред.] и 239-го лицея. Дальше были районные, школьные, городские соревнования.

Впервые попробовал свои силы на международном уровне на олимпиаде в Китае. Тогда, кажется, я был в девятом классе. На отборе я занял достаточно низкое место, если не ошибаюсь, 11-е, но смог пройти и на самой олимпиаде уже взял «золото». А в 10-м классе я уже выиграл Международную математическую олимпиаду. Поэтому очень рассчитывал на «золото» и в этом году, было бы странно в этот раз не победить.

Помимо математики, я увлекаюсь научной фантастикой, прежде всего классикой: читаю Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна, Фрэнка Герберта и его «Дюну», кстати, экранизация мне понравилась меньше текста. Еще до ее выхода казалось, что эту книгу сложно представить в виде фильма. Из последних книг, повлиявших на меня, могу вспомнить «Обделенных» Урсулы Ле Гуин. Она поднимает очень острые вопросы социального строя и доказывает очень интересный факт, что утопия — это не всегда хорошо.

Кроме чтения, люблю плавание, бадминтон, настольные игры. Они часто есть в [математических] лагерях. Любимая настолка — «Колонизаторы».