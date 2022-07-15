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Петербургские школьники получили золотые и серебряные медали Международной математической олимпиады

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Российские школьники завоевали шесть медалей Международной математической олимпиады. Среди них было четыре петербургских школьника. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Shutterstock.com

Математическая олимпиада проходила в Осло в смешанном формате. Участники соревновались как в личном первенстве, так и выполняли задания дистанционно. Российские школьники сумели выиграть по три золотые и серебряные медали.

Среди шести победителей — четверо учащихся петербургского физико-математического лицея №239. Золотые награды получили выпускники Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные медали завоевали — выпускница Таисия Коротченко и ученик 10-го класса Роман Кузнецов.

Также золотую медаль получила школьница из Казани Галии Шарафетдиново и московский десятиклассник Денису Мустафину.

Знакомьтесь, Максим Пратусевич — директор лучшей школы Петербурга (да и всей России) №239

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