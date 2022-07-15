Петербургские школьники получили золотые и серебряные медали Международной математической олимпиады

Математическая олимпиада проходила в Осло в смешанном формате. Участники соревновались как в личном первенстве, так и выполняли задания дистанционно. Российские школьники сумели выиграть по три золотые и серебряные медали.

Среди шести победителей — четверо учащихся петербургского физико-математического лицея №239. Золотые награды получили выпускники Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные медали завоевали — выпускница Таисия Коротченко и ученик 10-го класса Роман Кузнецов.

Также золотую медаль получила школьница из Казани Галии Шарафетдиново и московский десятиклассник Денису Мустафину.