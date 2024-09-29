«Друзьям» 30 лет: как на нас повлиял сериал и каким бы он был сегодня

История «Друзей» — это десять сезонов (и целых десять лет) жизни шести человек: Моники, Чендлера, Джо, Росса, Фиби и Рейчел. Американское кино зачастую показывает нам представителей привилегированных групп, которые живут на верхних этажах небоскребов, владеют успешным бизнесом, ужинают в дорогих ресторанах и ездят на роскошных автомобилях, оставаясь для зрителя «картинкой американской мечты». Друзья, напротив, живут скромно и сталкиваются с проблемами, которые знакомы многим из нас. Несмотря на то, что сегодня его часто подвергают критике, в нем поднимается множество важных социальных вопросов, и во многом он опередил свое время.

В сериале мы видим абсолютно разные форматы романтических отношений: Моники и Ричарда, который дружит с ее отцом и значительно превосходит ее по возрасту; Рейчел и Тэга, который был ее помощником по работе и младше нее; Росса и Рейчел, которые воспитывают ребенка не в браке; Фиби и русского ученого Дэвида на расстоянии. Этих примеров достаточно, чтобы заметить, что сериал затрагивает сложные темы, которые вписаны в повествование так, что каждый и каждая из нас может найти что-то схожее с собственным опытом.