Петербургская выпускница Анастасия Карандашева, сдавшая ЕГЭ на 300 баллов — о TikTok, новом поколении, гимне РФ в школах и будущем в России

Расскажи, пожалуйста, немного вообще о себе.

Я родилась и выросла в Петербурге, мои родители приехали сюда учиться, собственно, в университете они и познакомились. А еще у меня есть брат, мы двойняшки. Он, кстати, тоже неплохо сдал ЕГЭ — на 80—90 баллов.

Живем мы в Калининском районе, здесь мне повезло. Вокруг нашего микрорайона много парков: Сосновка, Муринский, парк Бенуа. Словом, очень красиво и живописно.

Учусь я в физико-математическом лицее номер 150, в котором мне очень нравится, вернее… нравилось, наверное, теперь так правильно.