Петербургская выпускница Анастасия Карандашева, сдавшая ЕГЭ на 300 баллов — о TikTok, новом поколении, гимне РФ в школах и будущем в России

Петербургская школьница Анастасия Карандашева стала первой одиннадцатиклассницей в городе, получившей 300 баллов за три ЕГЭ. В прошлом году такое удалось только 16 ученикам по всей стране! Мы поговорили с Анастасией о современном поколении школьников, мечте построить стартап и о том, что, по ее мнению, надо бы изменить в системе образования.
Расскажи, пожалуйста, немного вообще о себе.
Я родилась и выросла в Петербурге, мои родители приехали сюда учиться, собственно, в университете они и познакомились. А еще у меня есть брат, мы двойняшки. Он, кстати, тоже неплохо сдал ЕГЭ — на 80—90 баллов.
Живем мы в Калининском районе, здесь мне повезло. Вокруг нашего микрорайона много парков: Сосновка, Муринский, парк Бенуа. Словом, очень красиво и живописно.
Учусь я в физико-математическом лицее номер 150, в котором мне очень нравится, вернее… нравилось, наверное, теперь так правильно.
Получается, ты как Гарри Поттер — человек, который любит учиться?
Ну, я не только это люблю, но да, учиться интересно. К тому же мы часто с лицеем ездили на экскурсии, ходили в театр. Много чего было хорошего.
А за пределами школы я ходила в художку, 11 лет занималась тхэквондо, увлекалась туризмом, ходила в походы. Мне вообще нравится спорт, хотя сейчас чуть подзабросила из-за экзаменов.
Какие предметы ты сдавала в качестве ЕГЭ?
Русский, профильную математику, литературу и информатику. Обычно людей очень удивляет такой набор, но дело в том, что я собираюсь поступать в Университет ИТМО на направление «Компьютерные технологии в дизайне» — там требуется информатика и математика, поэтому я сдавала их.
С другой стороны, всегда есть риск не поступить, а в других вузах на дизайн нужны русский язык, литература и отдельные вступительные экзамены по рисунку, живописи, композиции. Поэтому и получился такой необычный набор.
В прошлом году в России набрать 300 на трех экзаменах смогли только 16 человек. Вряд ли в этом году будет существенно больше. Каково попасть в топ-20 самых успешных выпускников страны?
На самом деле это пока до конца не осознается, хотя я с самого начала стремилась к 100 баллам по каждому предмету. Мне казалось, что нет смысла ставить планку ниже. Хотя чем больше я готовилась, тем больше мне казалось, что я ничего не знаю.
Что ты почувствовала, когда узнала результаты?
Они приходили по очереди. Сначала литература, 100 баллов за нее были для меня неожиданностью, я знала, что сделала небольшую неточность, но экзаменаторы, видимо, решили, не снижать за это оценку.
Когда пришли результаты по русскому, мне позвонила моя учительница, я стала смотреть прямо при ней. От этого было еще страшнее, я боялась ее разочаровать, но и здесь все вышло успешно. С математикой же история сложнее. Изначально у меня было 98 баллов, в одном из заданий мне снизили оценку за то, что у меня была описка в ответе. Я несколько дней ходила, расстраивалась, но потом все же решила подать апелляцию, которую мне зачли и подняли до 100.
Но как тебе удалось набрать такой результат?
На самом деле, я ходила только в одну онлайн-школу и занималась в лицее, у меня прекрасные учителя. Мне кажется, просто надо усердно трудиться. Последние полгода я все свободное время уделяла подготовке: утром, днем и вечером, и даже ночью иногда.
Ты сказала, что хочешь поступать на дизайн. Почему ты решила выбрать именно эту профессию?
Я пришла к этому где-то в начале 11 класса. Все началось с того, что я прошла онлайн-курс, мне понравилось. Потом зарегистрировалась в школьном акселераторе Сбербанка для предпринимательских проектов. Там я стала дизайнером в одной из команд, занималась интерфейсами мобильных приложений, лендингом, графикой для презентаций. В 2021 году наша команда прошла во всероссийский финал акселератора и ездила в Москву.
Ты сказала, что из школьной жизни тебе запомнились походы в театр. Можешь рассказать поподробнее?
Да, я и сейчас часто хожу. В школе у нас был абонемент в Детскую Филармонию, там мне больше всего запомнился спектакль «На дне». Сейчас я хожу с родителями и братом, к примеру, мне нравятся постановки в Молодежном театре на Фонтанке: «Поминальная молитва» и «Продавец дождя».
А многие твои друзья тоже увлекаются театром? Среди некоторых взрослых бытует мнение, мол, современные школьники интересуются только TikTok и ни на чем длиннее минуты сосредоточиться не способны…
Я считаю, что мои сверстники бывают разными. Я встречала и тех, для которых это было бы справедливо. Но могу сказать, что в моем окружении намного больше людей, которые способны фокусироваться на чем-то дольше, чем минуту.
Я могу судить по своему классу и по своим друзьям. Мы очень часто ходили в театр, в музеи. Иногда я специально начинала смотреть, как другие ребята реагируют на то, что им рассказывают. И, поверьте, многие слушают с огромным вниманием.
Среди прочих экзаменов ты сдавала литературу. Насколько ты любишь этот предмет?
Очень. Последние несколько лет я увлекаюсь чтением классической литературы, ближайшее время планирую посвятить зарубежной классике, которую знаю хуже русской.
Какая книга на тебя произвела самое большое впечатление?
Последняя книга, которая мне очень понравилась, — «Братья Карамазовы». Из трех братьев мне больше всего близок Иван, с этим героем связана большая часть философских мыслей в романе, он ищет ответы на вечные вопросы бытия, страдает, разрываемый противоречиями. За развитием этого персонажа было интереснее всего наблюдать.
А насколько ты обсуждаешь со сверстниками все это?
У меня есть друзья, которые увлекаются классикой, поэтому я с ними обсуждаю это. На самом деле, все ребята разные: с одними мы смотрим одни и те же фильмы, с другими — читаем одни и те же книги. Во всяком случае, всегда есть, о чем поговорить.
Много говорят, что сегодняшние родители и дети черпают информацию из совершенно разных источников. Откуда ее берешь ты?
Ну, для общения использую ВКонтакте, Telegram, WhatsApp, смотря с кем переписываюсь. Если просто хочется посмотреть что-то интересное, мне нравится видео на YouTube. Тем же TikTok я очень давно не пользовалась — удалила его где-то полгода назад, чтобы не отвлекаться от занятий.
Где ты берешь информацию об актуальных событиях, о новостях?
Чаще всего из телевизора, который работает дома. Если что-то заинтересовало, могу найти и прочитать в интернете.
Сейчас много говорят об изменениях в российской школе, предлагают ввести изучение истории с первого класса, усилить патриотическое воспитание. Как ты относишься к таким идеям?
Мне кажется, это важно, потому что очень много сейчас критики нашей страны. С другой стороны, многие воспринимают эти идеи негативно, я видела много комментариев, в частности, против исполнения гимна по утрам в школах.
А тебе самой как эта идея?
В целом нейтрально, у меня нет особых эмоций на этот счет, ни сильно негативных, ни сильно положительных.
А что бы ты сама поменяла бы в российской школе?
Мне кажется, нужно чуть больше практики. У многих есть претензии, что знания, которые мы получаем, бесполезные, поэтому многие не хотят ничего запоминать.
Хотя лично мне просто интересно учиться, и я нечасто задаюсь вопросом, пригодятся ли мне эти знания на практике. Вряд ли меня во взрослой жизни заставят решать задачу по геометрии, но мне просто нравится этим заниматься.
В заключение хотел бы тебя спросить о будущем. Кем ты себя видишь через 10 лет?
Я хотела бы работать дизайнером… и при этом запустить свой стартап.
Какой?
Пока не знаю (смеется). Для этого надо поработать и, возможно, идея придет, пока никаких конкретных наметок нет.
Еще я люблю химию и хотела бы после обучения на дизайнера пойти учиться на химика. Возможно, даже заниматься наукой в этой области.
Многие молодые специалисты сейчас задумываются о том, чтобы уехать, начать делать карьеру в другом месте. У тебя нет таких планов?
Конечно, было бы интересно съездить за рубеж, посмотреть, но жить я хотела бы здесь, в России и в Петербурге. Я очень люблю свой город.
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