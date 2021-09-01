Современной российской школой многие недовольны: учителя, дети, родители. Кажется, что изменения нужны. Но когда я задумываюсь о том, что можно поменять, я понимаю, что нововведения приведут к большим сложностям и трудностям, к которым нужно адаптироваться. Этого многие не захотят.

Давайте посмотрим правде в глаза, школа как некий социальный институт работает: 90% детей исправно посещают ее, пока их родители на работе, а значит они под присмотром. Школа как источник знаний тоже функционирует: ее выпускники поступают в колледжи и университеты.

То, насколько назрели изменения, чувствуется только тогда, когда мы начинаем говорить о школе как о месте, в котором ученик самореализуется. Ведь я уверен (хотя многие могут не разделять этого моего мнения), что отношение человека к жизни в немалой степени зависит от того, какую школу он окончил. Что же можно сделать? Несколько вещей в порядке возрастания сложности.