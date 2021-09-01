Специально к 1 сентября петербургский учитель истории и обществознания автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин написал для «Собака.ru» колонку, в которой рассказал, что можно изменить в современной российской школе, чтобы она вызывала больше приятных эмоций как у учеников, так и у педагогов.
Современной российской школой многие недовольны: учителя, дети, родители. Кажется, что изменения нужны. Но когда я задумываюсь о том, что можно поменять, я понимаю, что нововведения приведут к большим сложностям и трудностям, к которым нужно адаптироваться. Этого многие не захотят.
Давайте посмотрим правде в глаза, школа как некий социальный институт работает: 90% детей исправно посещают ее, пока их родители на работе, а значит они под присмотром. Школа как источник знаний тоже функционирует: ее выпускники поступают в колледжи и университеты.
То, насколько назрели изменения, чувствуется только тогда, когда мы начинаем говорить о школе как о месте, в котором ученик самореализуется. Ведь я уверен (хотя многие могут не разделять этого моего мнения), что отношение человека к жизни в немалой степени зависит от того, какую школу он окончил. Что же можно сделать? Несколько вещей в порядке возрастания сложности.
Отказаться от парт
Современная российская школа, какой мы ее знаем, появилась на рубеже XIX и XX веков. Тогда ее строили по модели индустриального общества: звонки, рабочее время, время отдыха, рабочее место, как на заводе. Именно отсюда проистекают поставленные рядами парты, которые появились в системе образования далеко не с самого начала.
Сегодня нам эта разбивка пространства не нужна. Наоборот, она мешает. Сегодня общество строится на социальном взаимодействии, а как нормально общаться с тем, кто сидит через парту от тебя?
Самое замечательное, что поменять это можно прямо сейчас. Образовательный стандарт не запрещает двигать парты, превращать класс в конструктор, который можно форматировать под нужды конкретного урока.
Отказаться от учебника
Это проще, чем кажется. Существует официально одобренный перечень учебников, которые должны лежать в основе курса. С этим ничего не сделаешь, но никто не запрещает использовать дополнительные материалы.
Да, в деревенской школе, где есть проблемы с интернетом, сделать это сложно. Но в городах-миллионниках, вроде Петербурга, это не составляет проблем. Проверенные учителем сайты, библиотечные книги, журналы — все это доступно. Никто не будет против, если курс станет авторским. Наоборот, в большинстве школ это поощряется.
Тогда учебник формально сохранится в программе, но на него будет приходиться лишь 10% курса. Остальные 90% — авторский материал. Здесь многие коллеги мне скажут, что у детей в головах все равно ничего не останется. Может быть, а может и нет. В любом случае сама эта идея развязывает нам, учителям, руки. Если мы исходим из того, что дети ничего не запомнят, можно смело экспериментировать, пытаться подать материал по-новому, не превращать нашу жизнь в рутину, ввести нотку творчества. Это принесет свежий воздух в любую школу.
Отказаться от шаблонов
Это может сделать только сам учитель — ни администрация, ни министерство, ни родители. Современные технологии дают нам огромное количество возможностей: дистанционные уроки, онлайн-викторины, опросники, платформы для создания презентаций. Бесплатные курсы по всему на свете.
Нам надо отказаться от мысли, что мы самые умные. Она объяснима, ведь 90% времени мы проводим в классе, где знаем больше всех. Но когда мы выходим из школы, мы такие же люди, как все остальные. И мы должны учиться. Недавно я случайно попал на школу менторов и «подрезал» там так много приемов, что не знаю как жил без них. На уроках истории и обществознания теперь мы создаем настольные игры, проектируем семью Николая II в Sims, снимаем исторические видео.
Сейчас предоставлять готовые знания — не самая главная наша задача. Люди должны получить схему того, как добывать новые данные и их проверять. Именно поэтому нужны проектные работы, когда ученики знают, где получить необходимую информацию, а дальше работают в команде. Так, мы пишем на обществознании договоры купли-продажи, а потом другая команда проверяет их и пытается найти нестыковки, сделав документ несправедливо выгодным для одной стороны.
Работа учителя в основном отдана ему на откуп. В рамках образовательного стандарта, остается большое пространство для маневра. Эту свободу можно использовать. Но мы этого не делаем, из-за нагрузок и отчетности. Поэтому на помощь учителю приходит спасительная флешка с презентациями по курсу, которые не обновлялись уже 10 лет.
Отказаться от учительских переработок
Учитель не должен работать по 27 уроков в неделю, а то и больше. Ты эмоционально выгораешь, забываешь, зачем ты работаешь. Твой глаз замыливается, ты приходишь домой, успеваешь заниматься только домашними делами, потом падаешь спать и наутро все начинается сначала. Потом только остается спросить ребят, какой они класс, какой сейчас урок, и что ты им задавал.
Это сложная проблема, связанная и с зарплатами, и с отчетностью, которая съедает кучу времени. Но написание «бумажек» можно и нужно автоматизировать. Тем, для кого это сложно, нужно помогать. Это освободит время. Но кое-что может сделать и сам учитель — отказаться хотя бы от части активностей, которые не входят в рабочую нагрузку. На это нужна смелость, но по опыту могу сказать, что ничего тебе за это не будет.
Отказаться от промежуточных оценок
Это идеал, который кажется недостижимым. Непонятно, когда можно будет его реализовать в нашей школе. И все же, уже сейчас старшеклассникам не так важны оценки за четверть, сколько результаты ЕГЭ. Почему не отказаться от промежуточных оценок вообще, оставив лишь полугодовую аттестацию?
Увы, потому, что иначе сложно будет измерять эффективность школы, эффективность учителя. Такого рода изменения повлекут за собой огромное количество нюансов. И все же, кажется, что без оценок школа выглядела бы куда приятнее для всех.
Отказаться от разбивки детей на классы
Это, как кажется, совсем невероятная вещь. И все же система общего образования по самой своей природе усредненная. Она всегда подходит не всем. Всегда будут предметы, которыми кто-то из учеников в классе недоволен.
Идеальной ситуацией был бы отказ от самой идеи класса, который вместе ходит в одно время на одни предметы. У учеников мог бы быть выбор: за три года надо освоить такой объем материала, а порядок освоения выбирает уже сам ученик в удобном ритме. Эта система, похожая на то, что происходит в вузах, была бы удобнее и учителям. Конечно, если бы на них приходилось по 5-10 учеников, а не по 30, как сейчас.
Увы, пока эта идея идет вразрез с тем, чего ждут от школы, где дети должны просто находиться с 9 до 15 часов под присмотром взрослых.
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