Школьники из Петербурга завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по математике в Румынии

В частности, обладателями золотых медалей стали петербургские одиннадцатиклассники Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные награды получили ученики специализированного учебно-научного центра МГУ и московской школы № 1589 Айдар Ибрагимов и Данил Сибгатуллин.

В общем зачете команда из России поделила первое место с Китаем. Далее в турнирной таблице следуют Польша, США и Республика Корея. Всего было 135 участников из 22 стран мира. При этом россияне проходили испытания дистанционно, в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.