Школьники из Петербурга завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по математике в Румынии

Российская команда завоевала четыре медали на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics, две из которых взяли школьники из Петербурга. Об этом пишет Министерство просвещения РФ.
Фото: пресс-служба Министерства Просвещения
В частности, обладателями золотых медалей стали петербургские одиннадцатиклассники Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные награды получили ученики специализированного учебно-научного центра МГУ и московской школы № 1589 Айдар Ибрагимов и Данил Сибгатуллин.
В общем зачете команда из России поделила первое место с Китаем. Далее в турнирной таблице следуют Польша, США и Республика Корея. Всего было 135 участников из 22 стран мира. При этом россияне проходили испытания дистанционно, в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.
Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проходит каждый год в Бухаресте с 2008 года. Школьники из разных стран мира в рамках состязания выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.
Хороши не только в математике, но и в физике: этим летом школьники из России завоевали все пять золотых медалей на 51-й Международной олимпиаде по физике. В этом году она проходила в Литве.
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