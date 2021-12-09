Крупнейшая база кино IMDb составила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2021 года

Первую строчку среди фильмов занял блокбастер Дени Вильнева «Дюна», на втором месте —комедийный боевик «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Третье место отдали фильму «Вечные» Хлои Чжао.

В сериальном рейтинге также довольно популярны истории о супергероях. На первом месте шоу «Ванда/Вижн» из вселенной Marvel. Его номинировали на премию «Эмми» 23 раза. Второе место получил сериал «Локи». На третьем месте расположился южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон Хека.

Вот кто еще представлен в рейтинге популярности IMDb 2021:

Фильмы

«Дюна»; «Отряд самоубийц»; «Вечные»; «Мортал Комбат»; «Лига справедливости»; «Годзилла против Конга»; «Черная вдова»; «Армия мертвецов»; «Круэлла»; «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Сериалы

«ВандаВижн» (Disney+); «Локи» (Disney+); «Игра в кальмара» (Netflix); «Сокол и Зимний солдат» (Disney+); «Бриджертоны» (Netflix); «Ходячие мертвецы» (AMC); «Мейр из Исттауна» (HBO); «Тень и кость» (Netflix) «Кобра Кай» (Netflix); «Люцифер» (Netflix).

Напомним, портал Metacritic объявил список лучших сериалов 2021 года. Пока это предварительный рейтинг, его будут дополнять еще в декабре и январе. Рассказываем, кто вошел в список.