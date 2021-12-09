Крупнейшая база кино IMDb составила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2021 года

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) собрала топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Рейтинг составляли на основе интересов 200 миллионов пользователей сети в месяц по всему миру. Однако в нем не учитывали комментарии критиков или кассовые сборы.
Первую строчку среди фильмов занял блокбастер Дени Вильнева «Дюна», на втором месте —комедийный боевик «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Третье место отдали фильму «Вечные» Хлои Чжао.
В сериальном рейтинге также довольно популярны истории о супергероях. На первом месте шоу «Ванда/Вижн» из вселенной Marvel. Его номинировали на премию «Эмми» 23 раза. Второе место получил сериал «Локи». На третьем месте расположился южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон Хека.
Вот кто еще представлен в рейтинге популярности IMDb 2021:
Фильмы
- «Дюна»;
- «Отряд самоубийц»;
- «Вечные»;
- «Мортал Комбат»;
- «Лига справедливости»;
- «Годзилла против Конга»;
- «Черная вдова»;
- «Армия мертвецов»;
- «Круэлла»;
- «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Сериалы
- «ВандаВижн» (Disney+);
- «Локи» (Disney+);
- «Игра в кальмара» (Netflix);
- «Сокол и Зимний солдат» (Disney+);
- «Бриджертоны» (Netflix);
- «Ходячие мертвецы» (AMC);
- «Мейр из Исттауна» (HBO);
- «Тень и кость» (Netflix)
- «Кобра Кай» (Netflix);
- «Люцифер» (Netflix).
Напомним, портал Metacritic объявил список лучших сериалов 2021 года. Пока это предварительный рейтинг, его будут дополнять еще в декабре и январе. Рассказываем, кто вошел в список.
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