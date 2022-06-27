Валерий Фальков

О недостатках бакалавриата и магистратуры, цитата по РБК:

По ряду бакалавров типичный четырехлетний срок оказался недостаточным. Ряд ведущих вузов перешли на пятилетнюю подготовку бакалавров. Получается, что мы ушли от специалитета, но со временем поняли, как сложна подготовка к разным видам деятельности. В ряде случаев работодатели так и не признали четырехлетний бакалавриат.

Магистратура рассматривалась как специальная подготовка, но у университетов не хватило кадров и методических ресурсов. После бакалавриата многие выпускники пытаются трудоустроится, в результате они работают и магистратура — вечерняя, что качество образования не может обеспечить.