Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал главные недостатки бакалавриата и магистратуры. Также он предложил пять принципов «новой системы образования» — она должна строиться в том числе на гибкости и привлекательности для иностранцев.
О недостатках бакалавриата и магистратуры, цитата по РБК:
По ряду бакалавров типичный четырехлетний срок оказался недостаточным. Ряд ведущих вузов перешли на пятилетнюю подготовку бакалавров. Получается, что мы ушли от специалитета, но со временем поняли, как сложна подготовка к разным видам деятельности. В ряде случаев работодатели так и не признали четырехлетний бакалавриат.
Магистратура рассматривалась как специальная подготовка, но у университетов не хватило кадров и методических ресурсов. После бакалавриата многие выпускники пытаются трудоустроится, в результате они работают и магистратура — вечерняя, что качество образования не может обеспечить.
Главные принципы, на которых должна строиться новая система образования в России, по мнению Фалькова, это:
- Направленность на развитие интересов страны, обеспечение технологического суверенитета.
- Привлекательность для иностранцев, строящаяся на международных контактах и академической мобильности.
- Фундаментальность.
- Гибкость — в том числе выражающаяся в сокращении программ магистратуры с двух лет до года. Об этом, по словам Фалькова, просят работодатели — в частности, из IT-сферы.
- Практичность, руководствуясь которой новая система образования должна формировать нужные навыки — первую очередь цифровые. По словам Фалькова, Практическая деятельность должна быть важной частью образовательной программы.
Кроме того, Фальков предложил ввести мораторий на введение и изменение федеральных государственных образовательных стандартов. По его мнению, необходимо «дать преподавателям заниматься студентами и заняться творчеством».
Напомним, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы высшего образования ради построения собственной. Намерение поддержали в Совете Федерации, назвав систему «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей». Фальков также заявлял, что после отказа от Болонской системы бакалаврам будет запрещено поступать в магистратуру по чужому для них профилю. В начале июня все российские вузы исключены из Болонского процесса.
Отказ от Болонской системы и последующий переход от бакалавриата к специалитету существенно не изменит отношение работодателей к потенциальным сотрудникам — так как при приеме на работу наибольшее внимание уделяется опыту, навыкам и личным качествам, а не высшему образованию. Такое мнение высказали представители крупнейших российских компаний.
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