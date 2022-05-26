Россия хочет отказаться от Болонской системы. Магистратуру отменят? Что будет с зарубежными стажировками? А с признанием дипломов?

Что такое Болонская система

Начало Болонской системе было положено в 1999 году, ее целью было создание единого пространства высшего образования в Европе. Россия присоединилась к этому процессу в 2003 году. Традиционно с этим связывают введение в нашей стране двухуровневой системы: бакалавриата и магистратуры вместо пятилетнего специалитета. Однако это не совсем корректно.

«Бакалавриат и магистратура у нас в России появились задолго до Болонской конвенции, когда ее еще в зародыше не было, — напоминает профессор Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, — если говорить о Петербурге, то Герценовский университет уже в 1993—1994 начал делать программы для магистров и бакалавров. Да, Болонская система сделала этот принцип доминирующим, хотя по некоторым направлениям специалитет остался».

Двухуровневую систему бакалавриат + магистратура нельзя даже назвать основным элементом болонской системы. «Это только один из обязательных критериев, — поясняет начальник управления качества и развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС Татьяна Павлова, — также там есть система, позволяющая соотносить учебные блоки одного университета с аналогичными элементами программы в других университетах, поощрение академической мобильности, единое приложение к диплому, позволяющее признать этот диплом в других государствах».

А вот многие вызвавшие споры нововведения в российском образовании с Болонским процессом как раз не связаны. «Общество автоматически записывало в Болонский процесс все, что происходило с российским образованием: тесты, компетенции, даже ЕГЭ, хотя никакого отношения они к нему не имеют. И при выходе России из нее эти вещи могут никуда не исчезнуть», — добавляет профессор факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов.