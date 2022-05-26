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Наука и образование

Россия хочет отказаться от Болонской системы. Магистратуру отменят? Что будет с зарубежными стажировками? А с признанием дипломов?

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Российское высшее образование ждут серьезные перемены. На фоне санкций и обострения в международных отношениях глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о намерении страны выйти из Болонской системы высшего образования и планах разработать свою собственную вместо нее. Как это решение повлияет на конкурентоспособность отечественных вузов? Что ждет российских студентов и выпускников? И как может выглядеть новая вузовская система? Обо всем этом в нашем материале.

Washdog / Shutterstock

На этой неделе министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о том, что Россия готовится отказаться от участия в Болонской системе. Это заявление стало тем более неожиданным, что ровно за два месяца до этого пресс-служба Минобрнауки прямо заявляла, что такой шаг даже не обсуждается. 

Впрочем, в последние месяцы все больше чиновников и политиков выступали за выход из Европейской системы высшего образования. Об этом говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, за это ратовали экс-телеведущий и депутат Госдумы Петр Толстой, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В этом же духе высказывался и ректор МГУ Виктор Садовничий. Повлияли ли эти высказывания на позицию министерства, неизвестно. Тем не менее оно, очевидно, изменило свою позицию по Болонскому вопросу. 

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Что такое Болонская система

Начало Болонской системе было положено в 1999 году, ее целью было создание единого пространства высшего образования в Европе. Россия присоединилась к этому процессу в 2003 году. Традиционно с этим связывают введение в нашей стране двухуровневой системы: бакалавриата и магистратуры вместо пятилетнего специалитета. Однако это не совсем корректно.

«Бакалавриат и магистратура у нас в России появились задолго до Болонской конвенции, когда ее еще в зародыше не было, — напоминает профессор Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, — если говорить о Петербурге, то Герценовский университет уже в 1993—1994 начал делать программы для магистров и бакалавров. Да, Болонская система сделала этот принцип доминирующим, хотя по некоторым направлениям специалитет остался».

Двухуровневую систему бакалавриат + магистратура нельзя даже назвать основным элементом болонской системы. «Это только один из обязательных критериев, — поясняет начальник управления качества и развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС Татьяна Павлова, — также там есть система, позволяющая соотносить учебные блоки одного университета с аналогичными элементами программы в других университетах, поощрение академической мобильности, единое приложение к диплому, позволяющее признать этот диплом в других государствах».

А вот многие вызвавшие споры нововведения в российском образовании с Болонским процессом как раз не связаны. «Общество автоматически записывало в Болонский процесс все, что происходило с российским образованием: тесты, компетенции, даже ЕГЭ, хотя никакого отношения они к нему не имеют. И при выходе России из нее эти вещи могут никуда не исчезнуть», — добавляет профессор факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов.

Washdog / Shutterstock

Что изменится с выходом РФ из Болонского процесса?

Если Болонский процесс направлен на унификацию образования в разных странах, то выход из него станет шагом в обратную сторону. Это может, в частности, создать проблемы с привлечением иностранных студентов, считают эксперты. «Предположим, наши вузы отменят бакалавриат и магистратуру, — рассуждает Михаил Соколов из ЕУ в Петербурге, — что будет с бакалаврами из другой страны, которые хотели приехать к нам учиться? Могут они поступать, скажем, в аспирантуру, или им надо идти в специалитет и тратить еще пять лет? Непонятно».

Также российским вузам сложнее будет конкурировать не только за иностранных студентов, но и за ведущих преподавателей. «Хуже станет с контактами с ведущими учеными, — сетует Виктор Болотов из НИУ ВШЭ, — не секрет, что приглашенных лекторов из других стран уже стало меньше. Конечно, через год-два это все нормализуется, невозможно сегодня жить, вырезав кусок мировой науки. Мы, в конце концов, не Северная Корея, тем не менее, сложнее будет всем».

«Возможность создания международных образовательных программ обеспечивается в том числе единой системой образования, когда приглашенным преподавателям со всего мира понятно, что это за программа, что она, к примеру, магистерская. Тогда им понятен алгоритм», — добавляет онкоэпидемиолог ЕУСПб Антон Барчук.

Впрочем, считает Татьяна Павлова СЗИУ РАНХиГС, отказ от Болонской системы не помешает поддерживать контакты со странами, которые и так не входили в нее. «Если вы посмотрите на карту, то Европа занимает не самое большое место в мире и есть много других стран, с которыми можно будет взаимодействовать, получать позитивный опыт и в области образования, и в области научных коммуникаций, и в области культуры».

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Что будет со стажировками и признанием дипломов?

Если вузам будет сложнее привлекать зарубежных абитуриентов и преподавателей, российским студентам станет труднее выезжать на стажировки в Европу или искать там работу после выпуска.

«Сложности могут возникнуть в академической мобильности со странами, входящими в Болонский процесс, это в основном европейские государства, — отмечает Татьяна Павлова из СЗИУ РАНХиГС, — также затруднено будет трудоустройство наших выпускников в этих странах, за счет того, что там не будет автоматического признания наших дипломов. Их надо будет подтверждать. С другой стороны, если вы нацелены уезжать на Запад, никто не запрещает получить образование там, или, получив его здесь, подтвердить там. Мобильность же можно развивать внутри России и со странами, например, Азиатского региона».

Другие эксперты, опрошенные редакцией, также не думают, что отказ от Болонской системы отрежет российских студентов от возможностей стажировок, а выпускникам закроет дорогу в зарубежные компании. Куда большую проблему они видят в самом отказе от идеи бакалавриата и магистратуры. «Бакалавриат в 4 года — это шаг для повышения гибкости образования, что важно в современном мире», — отмечает Виктор Болотов из НИУ ВШЭ.

«Большинство людей в 17 лет выбирают направление обучения довольно-таки наугад. В результате, проучившись четыре года на океанолога, ты можешь решить, что совершенно не хочешь быть океанологом, зато в тебе проснулся интерес к поэзии Серебряного века. Магистратура дает возможность повзрослевшим и уже лучше разобравшимся в себе и мире людям сменить направление, в том числе радикально. Если она исчезнет, то что делать человеку в такой ситуации? Единственный вариант, который останется, если отменить магистратуру – второе высшее, платное и длящееся пять лет. На такое большинство людей в 22 года уже не пойдет, так что для них возможности как-то скорректировать курс закроются», — говорит Михаил Соколов из ЕУ в Петербурге.

Washdog / Shutterstock

Как будет выглядеть новая российская система образования?

Помимо выхода из Болонского процесса министр науки и высшего образования также анонсировал создание собственной российской системы. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил Фальков.

Однако, как отмечают некоторые из экспертов, пока не понятно, как именно будет выглядеть эта новая система. «Много людей хотят, чтобы мы вернулись к специалитету. Второй вариант — ничего внутри не менять, продолжать учить по действующим программам, тогда все останется как было. Третий вариант — использовать этот переход, чтобы дать нашим студентам плюсы: к примеру, сделать систему 2+2+2, когда первые два года студенты учатся по широким профилям, грубо говоря  — гуманитарии, инженеры, естественники. Затем два года направления по специальностям: журналист, физик, историк. И затем два года магистратуры», — говорит Виктор Болотов из НИУ ВШЭ.

При этом, считает Михаил Соколов из ЕУ в Петербурге, быстро уйти от сегодняшней системы высшего образования и, скажем, вернуть специалитет не получится. «Со времени переход на бакалавриат и магистратуру появились целые профили, для которых никто образовательных стандартов под специалитет не завел. И если с медиками все будет сравнительно просто, у них в целом так и не бакалавриата, то с программистами, биоинформатиками или разного рода обществоведами вроде урбанистов будет очень сложно», — отмечает он.

Примерно о том же говорит и Антон Барчук. «В той области, где я работаю — в науках о здоровье, в эпидемиологии — очень мало современных образовательных программ в России. К сожалению, мы не являемся лидерами в современной эпидемиологии, биостатистике и вынуждены опираться на лидирующие иностранные университеты. И мне будет довольно сложно строить образовательную программу в полной независимости от той системы, которая существует в современном зарубежном образовании», — заключает он.

Михаил Соколов

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:

«Наконец, даже если наши дипломы не буду привязаны к Болонскому стандарту остается последний вопрос: а учить-то чему? Все тому же, что и раньше? Тогда зачем что-то менять? А если чему-то своему, то кто это свое придумает? Если мы будем преподавать суверенную политологию, то кто для нас напишет учебник по суверенной политологии? Или по суверенной экономике?»

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