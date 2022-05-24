В России планируют отказаться от Болонской системы. Такое намерение высказал глава Минобрнауки

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил Фальков.

Он отметил, что Минпросвещения выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки в переходе на новую систему. На данный момент в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия к нему присоединилась в 2003 году, чтобы построить систему образования по аналогии с Западом. Она предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения.