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Наука и образование

В России планируют отказаться от Болонской системы. Такое намерение высказал глава Минобрнауки

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы. В стране будут разрабатывать собственную систему высшего образования. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков «Коммерсанту».

Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил Фальков.

Он отметил, что Минпросвещения выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки в переходе на новую систему. На данный момент в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия к нему присоединилась в 2003 году, чтобы построить систему образования по аналогии с Западом. Она предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения.

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