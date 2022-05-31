В Совфеде назвали Болонскую систему «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей» из России

В Совете Федерации поддержали отказ России от Болонской системы, назвав ее «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей». Такое мнение высказал глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов.
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ — о Болонской системе, цитата по ТАСС:
Болонская система — ни что иное, как пылесос, который очень активно позволял выкачивать умных людей из Российской Федерации и отправлять их в основном в сторону тех, кого мы сегодня совершенно обоснованно называем недружественными государствами. […] Сейчас очнулись и начали думать, слава Богу.
Отдельно Климов отметил, что сторонником возвращения к советской системе образования не является. Но выступает «за то, чтобы мы сегодня думали о развитии собственной цивилизации, своего цивилизационного пространства, своей страны, своей державы и своего народа».
Напомним, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы, чтобы построить собственную систему высшего образования. На данный момент Болонская система образования действует в 49 странах мира. Россия присоединилась к их числу в 2003 году, чтобы построить систему образования по аналогии с Западом. Она предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения.
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