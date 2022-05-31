В Совфеде назвали Болонскую систему «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей» из России

Напомним, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы, чтобы построить собственную систему высшего образования. На данный момент Болонская система образования действует в 49 странах мира. Россия присоединилась к их числу в 2003 году, чтобы построить систему образования по аналогии с Западом. Она предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения.