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Наука и образование

Минобрнауки: все российские вузы исключены из Болонского процесса

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Все российские вузы были исключены из Болонского процесса, предполагающего разделение на бакалавриат и магистратуру. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

LizzavetaS / Shutterstock.com
Дмитрий Афанасьев

Замминистра науки и высшего образования России — об исключении вузов из Болонского процесса, цитата по РИА «Новости»:

11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее.

Напомним, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы высшего образования ради построения собственной. Болонская система предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения. 

Позже отказ России от Болонской системы поддержали в Совете Федерации, назвав ее «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей». А Фальков также заявил, что после отказа от Болонской системы бакалаврам будет запрещено поступать в магистратуру по чужому для них профилю

Россия хочет отказаться от Болонской системы. Магистратуру отменят? Что будет с зарубежными стажировками? А с признанием дипломов?

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