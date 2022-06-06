Минобрнауки: все российские вузы исключены из Болонского процесса

Напомним, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы высшего образования ради построения собственной. Болонская система предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения.

Позже отказ России от Болонской системы поддержали в Совете Федерации, назвав ее «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей». А Фальков также заявил, что после отказа от Болонской системы бакалаврам будет запрещено поступать в магистратуру по чужому для них профилю.