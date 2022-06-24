Об отношении к отказу от Болонской системы крупнейших работодателей России 2021 года — «Сбербанк», «Тинькофф», «Сибур», РЖД, «Этажи», СДЭК, X5 Group, СКБ «Контур», «Р-Фарм» и МТС — опросило издание РБК. Все опрошенные отметили, что при приеме на работу наибольшее внимание уделяют опыту, навыкам и личным качествам кандидата, тогда как высшее образование — далеко не самый значимый пункт в резюме, который в некоторых компаниях в принципе не требуется.

Также в крупнейших российских компаниях не увидели существенной разницы между бакалавриатом и специалитетом. Кроме того, большинство компаний имеет собственные образовательные курсы — интегрированные в вузы или существующие внутри самих компаний, поэтому работодатели готовы самостоятельно работать с молодыми кадрами.

В компаниях-участницах опроса выразили надежду на то, что результатом отказа от Болонской системы станут большее внедрение практики, интегрирование знаний и экспертизы компаний в образовательный процесс, а также актуализация знаний о бизнесе.

В «Сбербанке» считают, что получаемые в ходе обучения знания «хорошо было бы приблизить к практическим запросам работодателей», а также отмечают необходимость «привести образовательные программы в вузах к тенденциям рынка и сделать больший акцент на прикладную область, погружение в детали». В банке «Тинькофф» выступают за объединение усилий — «когда вузы и крупные компании сотрудничают, а студенты получают глубокие и актуальные знания». Аналогичное мнение высказали в X5 Group: «Присутствие работодателя в лице крупных компаний на всем пути обучения студента и создание совместных образовательных программ бизнеса и учебных заведений — полезная практика и для вузов, и для будущего работодателя».