Бакалаврам могут запретить поступать в магистратуру по чужому для них профилю после отказа от Болонской системы

Валерий Фальков

Министр образования и науки России — о будущем магистратуры после отказа от Болонской системы, цитата по «Коммерсанту»:

Согласно всем болонским постулатам, в магистратуру может поступать любой бакалавр — независимо от профильного образования. Наверное, в этом есть и некоторые преимущества. Но по факту получается, что многие используют этот принцип не во благо себе и экономике, а только для получения диплома. Когда человек, имеющий базовое гуманитарное образование, вдруг идет в магистратуру на инженера. Или вы, будучи журналистом, пойдете на юриспруденцию, и непонятно, то ли вы юрист, то ли вы журналист. А специалист, который окончил специалитет, не может при этом поступить даже на платное место в магистратуру.