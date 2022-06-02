Бакалаврам могут запретить поступать в магистратуру по чужому для них профилю после отказа от Болонской системы

В системе магистратуры необходимо «навести порядок», чтобы бакалавры могли выбирать только «профильно близкие» направления. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, раскрыв подробности будущего отказа от Болонской системы.
Министр образования и науки России — о будущем магистратуры после отказа от Болонской системы, цитата по «Коммерсанту»:
Согласно всем болонским постулатам, в магистратуру может поступать любой бакалавр — независимо от профильного образования. Наверное, в этом есть и некоторые преимущества. Но по факту получается, что многие используют этот принцип не во благо себе и экономике, а только для получения диплома. Когда человек, имеющий базовое гуманитарное образование, вдруг идет в магистратуру на инженера. Или вы, будучи журналистом, пойдете на юриспруденцию, и непонятно, то ли вы юрист, то ли вы журналист. А специалист, который окончил специалитет, не может при этом поступить даже на платное место в магистратуру.
Отказываться от разделения на бакалавриат и магистратуру в России не планируют — Фальков заверил, что будет и то, и другое. Будущее страны вне Болонской системы, по мнению главы Минобрнауки, «за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры». Для этого есть «как минимум три причины»:
- Выпускники российских школ «симпатизируют этим форматам образования»: «Почему бы не дать им возможность реализовать себя через получение бакалаврского или магистерского образования?».
- «Миллион людей» получили степень бакалавра, и без степени магистра они не смогут продвигаться дальше, поскольку к должностям есть квалификационные требования: «Потому что у нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьей, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование».
- Разделение на бакалавриат и магистратуру — понятный формат для иностранных студентов: «Мы входим в топ-7 стран в мире по количеству иностранных студентов. Для них это понятная система, они могут приезжать учиться и потом возвращаться к себе, продолжать обучение».
Напомним, ранее Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы высшего образования ради построения собственной. Болонская система предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения. Позже отказ России от Болонской системы поддержали в Совете Федерации, назвав ее «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей».
Комментарии (0)