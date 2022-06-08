ЕГЭ в России все-таки не будут отменять. Почему? Рассказал глава Рособрнадзора

Россия все-таки не намерена отказываться от проведения Единого государственного экзамена после выхода из Болонского процесса — несмотря на противоположные заявления властей, поступивших ранее. О том, почему ЕГЭ будет сохранено, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев — публикуем объяснение.
По словам Музаева, после отказа от Болонской системы ЕГЭ в России сохранится, поскольку «выполняет важнейшие социальные задачи» — в частности, поддерживает «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий».
«ЕГЭ не является частью Болонской системы. Это национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. ЕГЭ сочетает в себе функции выпускного и вступительного экзамена», — приводит «Интерфакс» слова главы Рособрнадзора.
О функциях ЕГЭ в России:
[ЕГЭ] выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня. Именно ЕГЭ ликвидировал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделал процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными. ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы.
Напомним, о возможной поэтапной ликвидации ЕГЭ после отказа от Болонской системы ранее говорил депутат Леонид Слуцкий. «Мы поставили на себе плохой эксперимент с Болонской системой образования. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая боеготовая держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами», — заявлял он.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы высшего образования ради построения собственной. Намерение поддержали в Совете Федерации, назвав систему «пылесосом, который очень активно выкачивал умных людей». Фальков также заявлял, что после отказа от Болонской системы бакалаврам будет запрещено поступать в магистратуру по чужому для них профилю. В начале июня все российские вузы исключены из Болонского процесса.
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