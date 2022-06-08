ЕГЭ в России все-таки не будут отменять. Почему? Рассказал глава Рособрнадзора

По словам Музаева, после отказа от Болонской системы ЕГЭ в России сохранится, поскольку «выполняет важнейшие социальные задачи» — в частности, поддерживает «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий».

«ЕГЭ не является частью Болонской системы. Это национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. ЕГЭ сочетает в себе функции выпускного и вступительного экзамена», — приводит «Интерфакс» слова главы Рособрнадзора.

Анзор Музаев О функциях ЕГЭ в России: [ЕГЭ] выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня. Именно ЕГЭ ликвидировал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделал процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными. ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы.

Напомним, о возможной поэтапной ликвидации ЕГЭ после отказа от Болонской системы ранее говорил депутат Леонид Слуцкий. «Мы поставили на себе плохой эксперимент с Болонской системой образования. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая боеготовая держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами», — заявлял он.