Слуцкий допустил поэтапную ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Депутат Леонид Слуцкий, избранный на пост председателя партии ЛДПР, допустил ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы. По его словам, процесс будет поэтапным.
Председатель партии ЛДПР — о Болонской системе и ликвидации ЕГЭ, цитата по ТАСС:
Болонской системе образования нет места в современной России. Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу.
Мы поставили на себе плохой эксперимент с Болонской системой образования. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая боеготовая держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами.
Напомним, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы, чтобы построить собственную систему высшего образования. На данный момент Болонская система образования действует в 49 странах мира. Россия присоединилась к их числу в 2003 году, чтобы построить систему образования по аналогии с Западом. Она предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения.
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