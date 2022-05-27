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Слуцкий допустил поэтапную ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы

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Депутат Леонид Слуцкий, избранный на пост председателя партии ЛДПР, допустил ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы. По его словам, процесс будет поэтапным.

Esich Elena / Shutterstock.com
Леонид Слуцкий

Председатель партии ЛДПР — о Болонской системе и ликвидации ЕГЭ, цитата по ТАСС:

Болонской системе образования нет места в современной России. Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу.

Мы поставили на себе плохой эксперимент с Болонской системой образования. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая боеготовая держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами.

Напомним, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от Болонской системы, чтобы построить собственную систему высшего образования. На данный момент Болонская система образования действует в 49 странах мира. Россия присоединилась к их числу в 2003 году, чтобы построить систему образования по аналогии с Западом. Она предусматривает двухуровневую система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Однако в некоторых вузах продолжают преподавать по программам специалитета, которые предусматривают 5-6 лет обучения.

Россия хочет отказаться от Болонской системы. Магистратуру отменят? Что будет с зарубежными стажировками? А с признанием дипломов?

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