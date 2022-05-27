Слуцкий допустил поэтапную ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Леонид Слуцкий

Председатель партии ЛДПР — о Болонской системе и ликвидации ЕГЭ, цитата по ТАСС:

Болонской системе образования нет места в современной России. Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу.

Мы поставили на себе плохой эксперимент с Болонской системой образования. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая боеготовая держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами.