Статистика дня: 44% российских родителей в ужасе от дистанционного школьного образования

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе сервиса SuperJob, опросившего 1 600 россиян из 388 населенных пунктов страны, практически 6 из 10 родителей в этом учебном году столкнулись с ситуацией, когда классы их детей переводили на «удаленку» из-за коронавируса. 39% из них считают, что дистанционное обучение однозначно негативно сказался на образовании детей, еще 44% оценивают влияние школьной «удаленки» как скорее отрицательное. «Дома это не учеба, лежа в кровати с планшетом», «Образование и без пандемии было отвратительным, а теперь это просто ужас!» — говорят родители.

Однозначно положительных отзывов о дистанционном школьном образовании лишь 3%, скорее положительных — 14%. Отцы оставили чуть больше позитивных оценок, чем матери. «Судя по комментариям, родители рады тому, что их дети не заболели ковидом и получили возможность восстановить силы благодаря снижению нагрузки. В марте прошлого года положительных отзывов о влиянии школьного дистанта на образование детей было чуть меньше, семьи адаптируются к подобной практике, но очень медленно», — отмечают аналитики.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы.