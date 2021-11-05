Стало известно, как будут учиться школьники Петербурга и Ленобласти после локдауна

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, с понедельника школы Петербурга вновь вернутся к очному обучению. «Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому — с понедельника учимся очно», — рассказала она. Вице-губернатор добавила, что больше 80 % петербургских педагогов вакцинированы или сохраняют антитела после болезни.

Школы Ленобласти тоже начнут работать в обычном режиме. В регионе, как и в Петербурге, локдаун продлевать не собираются.

«С понедельника торговля возвращается в режим работы, в целом — с ограничениями которые действовали до начала нерабочей недели, в частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена. В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введённые с 30 октября (QR-коды — в том числе)!», — сообщил заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.