Стало известно, как будут учиться школьники Петербурга и Ленобласти после локдауна

В школах Петербурга и Ленобласти возобновят обучение в очном режиме с понедельника, 8 ноября. Власти не планируют вводить дистанционку.
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По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, с понедельника школы Петербурга вновь вернутся к очному обучению. «Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому — с понедельника учимся очно», — рассказала она. Вице-губернатор добавила, что больше 80 % петербургских педагогов вакцинированы или сохраняют антитела после болезни.
Школы Ленобласти тоже начнут работать в обычном режиме. В регионе, как и в Петербурге, локдаун продлевать не собираются.
«С понедельника торговля возвращается в режим работы, в целом — с ограничениями которые действовали до начала нерабочей недели, в частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена. В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введённые с 30 октября (QR-коды — в том числе)!», — сообщил заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Это сделано из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
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