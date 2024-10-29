Посмотрите, как будут выглядеть Ушаковские бани после реставрации

«В настоящее время наша команда разрабатывает проект реставрации бань с целью восстановления их первоначального облика. В основе проекта — возвращение баням их исторической функции: в комплексе снова будут мыльные, банные, бассейны и открытые купели. В рамках проекта планируется восстановление конфигурации исторических кровель и фасадов здания, сохранение элементов, определяющих идентичность места, включая композиционные решения и объемно-пространственную структуру, с интеграцией современных функций», — рассказала команда ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Однако сейчас здание находится в аварийном состоянии: утрачены кровли, обрушены перекрытия, кирпичная кладка полуруинирована.

«Повсюду наблюдаются массивные участки деструкции кирпича. Сохранилось только объемно-планировочное решение: колонны, ригели. В основном зале уцелели исторические железобетонные рамы оконных проемов — интересное решение того периода, для защиты от влаги заполнения были выполнены из бетона», — рассказала руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко.