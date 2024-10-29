Посмотрите, как будут выглядеть Ушаковские бани после реставрации

Бани «Гигант» на улице Зои Космодемьянской, больше известные как Ушаковские, после 20 лет запустения обретут новую жизнь. В проекте предусмотрена не только реставрация задния, но и возвращение баням их историческую функцию: в комплексе снова будут мыльные, банные, бассейны и открытые купели.
«В настоящее время наша команда разрабатывает проект реставрации бань с целью восстановления их первоначального облика. В основе проекта — возвращение баням их исторической функции: в комплексе снова будут мыльные, банные, бассейны и открытые купели. В рамках проекта планируется восстановление конфигурации исторических кровель и фасадов здания, сохранение элементов, определяющих идентичность места, включая композиционные решения и объемно-пространственную структуру, с интеграцией современных функций», — рассказала команда ООО «НИиПИ Спецреставрация».
Однако сейчас здание находится в аварийном состоянии: утрачены кровли, обрушены перекрытия, кирпичная кладка полуруинирована.
«Повсюду наблюдаются массивные участки деструкции кирпича. Сохранилось только объемно-планировочное решение: колонны, ригели. В основном зале уцелели исторические железобетонные рамы оконных проемов — интересное решение того периода, для защиты от влаги заполнения были выполнены из бетона», — рассказала руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко.
По плану комплекс хотят открыть в конце 2026 — начале 2027 года. Собираются восстановить историческую функцию здания, а также вернуть его исторический песочно-бежевый цвет.
«Основная сложность проекта — баланс между реставрацией и приспособлением, восстановлением конструкций. Из-за серьезной деструкции кирпича возникло предположение, что придется разобрать здание полностью. Однако благодаря тому, что оно было построено из дореволюционного кирпича, удалось разработать решения, где требуются минимальные перекладки — до 30%. Глубоко проработав конструктивную схему, мы смогли сохранить существующие фундаменты и восстановить принципиальные решения внутренних конструкций», — добавила Шапченко.
На первом этаже комплекса в радиусной части собираются разместить входную группу и холл, в прямоугольных частях — мужскую и женскую раздевалки. На втором этаже будет непосредственно банный комплекс с 10 банями, каждая из которых имеет собственную тематику и ритуал парения. Во второй половине второго этажа разместят кафе, а на третьем этаже также будут бани и выход в солярий на крыше. Во дворе хотят разместить всесезонные подогреваемые бассейны (их не было во время ленинградского периода).
Ушаковские бани «Гигант» — образец архитектуры конструктивизма — создал в 1930-х годах архитектор Александр Никольский. К середине 1980-х годов комплекс претерпевал изменения и пристройки, здесь возводили трансформаторную подстанцию, вытрезвитель и складские помещения. С 1981 года часть переквалифицировали под офисы. В 1990-е годы у здания появился третий этаж, а со стороны двора пристроили склад. С 2006 года бани полностью вывели из эксплуатации. Здания несколько раз переживало пожары и годы запустения, что сказалось на состоянии объекта: утрачены интерьеры и повреждены конструкции.
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