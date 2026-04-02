Особняк Веге восстановят уже в этом году. Показываем, как идет реставрация

Как рассказали Собака.ru в Setl Group, в здании завершена прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок и инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, вентиляции и отопления. Девелопер проводит работы за свой счет, их выполняет «Секонда Вита». Проект подготовили эксперты «НИиПИ Спецреставрация» под руководством Игоря Пасечника.

Окна и кровлю в историческом здании полностью заменили. На парадной лестнице также отреставрировали ступени и ограждения. Воссоздали и лепной декор — скоро его установят. В мастерских, как рассказывают в «НИиПИ Спецреставрация», продолжают восстанавливать лепнину, решетки, деревянные поручни, витражи и живопись, которую позже вернут в интерьеры.

Особняк был построен в 1890 году в стиле эклектики на территории бывшего ультрамаринового завода промышленника Георгия Веге. Его семье дом и принадлежал до революции. Несмотря на многочисленные перестройки в XX веке, здание долгое время сохраняло исторический облик. Однако в 1990-е годы особняк серьезно пострадал: были утрачены витражи, изразцы и другие декоративные элементы. В тот же период дом получил статус объекта культурного наследия.

