Instagram* могут разблокировать? В Госдуме назвали условия

«Instagram* может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta* должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан», — сообщил чиновник.

По словам Горелкина, этого будет достаточно, чтобы «начать движение навстречу друг другу». Если компания выполнит эти условия, то ее взаимодействие с Роскомнадзором будет конструктивным.

*Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.

*Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.

Накануне, 21 марта, Тверской районный суд Москвы удовлетворит иск Генпрокуратуры и признал компанию Meta экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp. Также россияне не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram.