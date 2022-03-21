В Москве проходит заседание о признании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. Онлайн

В начале заседания представители Meta попросили отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности компании в России в связи с необходимостью подготовки позиции. Также компания просила назначить лингвистическую экспертизу.

Кроме того, представители просили прекратить рассмотрение заявления Генпрокуратуры, так как российские суды не имеют на это компетенции.

Несмотря на позицию компании, прокуратура поддержала в суде требования о запрете деятельности Meta в России. Одновременно с этим запрещать работу мессенджера WhatsApp на территории страны не предполагается.

В случае запрета Meta россияне не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram. Как отметил прокурор, использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не может быть признано экстремизмом.

ФСБ попросила суд немедленно запретить деятельность Meta в России. Роскомнадзор — запретить деятельность компании в связи с распространением экстремистской информации.

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