Не можете дозвониться до врача? В Telegram появился чат-бот службы «122»

В Петербурге запущен новый сервис для дистанционного оформления больничного и подачи заявок на вызов врача. Сделать это можно через чат-бот службы «122».
Чат-бот Единой региональной информационно-справочная службы «122» доступен в Telegram. С его помощью можно дистанционно оформить больничный или подать заявку на вызов врача. Также бот подскажет статус ранее поданных заявок.
Оформить заявку через чат-бот можно круглосуточно. Для этого нужно
- перейти по ссылке;
- нажать кнопку «Начать»;
- подтвердить согласие на обработку персональных данных;
- выбрать в меню необходимый раздел;
- ответить на вопросы чат-бота.
Как обещают в петербургском оперштабе по борьбе с коронавирусом, сервис «оперативно обработает ваш запрос и передаст данные в поликлинику, после чего с вами свяжется врач».
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы.
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