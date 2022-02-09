Не можете дозвониться до врача? В Telegram появился чат-бот службы «122»

Чат-бот Единой региональной информационно-справочная службы «122» доступен в Telegram. С его помощью можно дистанционно оформить больничный или подать заявку на вызов врача. Также бот подскажет статус ранее поданных заявок.

Оформить заявку через чат-бот можно круглосуточно. Для этого нужно

перейти по ссылке;

нажать кнопку «Начать»;

подтвердить согласие на обработку персональных данных;

выбрать в меню необходимый раздел;

ответить на вопросы чат-бота.

Как обещают в петербургском оперштабе по борьбе с коронавирусом, сервис «оперативно обработает ваш запрос и передаст данные в поликлинику, после чего с вами свяжется врач».