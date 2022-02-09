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Не можете дозвониться до врача? В Telegram появился чат-бот службы «122»

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В Петербурге запущен новый сервис для дистанционного оформления больничного и подачи заявок на вызов врача. Сделать это можно через чат-бот службы «122». 

Arthur_Shevtsov / Shutterstock.com

Чат-бот Единой региональной информационно-справочная службы «122» доступен в Telegram. С его помощью можно дистанционно оформить больничный или подать заявку на вызов врача. Также бот подскажет статус ранее поданных заявок.

Оформить заявку через чат-бот можно круглосуточно. Для этого нужно

  • перейти по ссылке;
  • нажать кнопку «Начать»;
  • подтвердить согласие на обработку персональных данных;
  • выбрать в меню необходимый раздел;
  • ответить на вопросы чат-бота.

Как обещают в петербургском оперштабе по борьбе с коронавирусом, сервис «оперативно обработает ваш запрос и передаст данные в поликлинику, после чего с вами свяжется врач».

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы

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