Как выглядит предполагаемый «дворец Путина» под Геленджиком прямо сейчас? Mash выпустил видеоэкскурсию

Как выглядит прямо сейчас «дворец Путина», о котором рассказал Алексей Навальный? Mash выпустил видеоэкскурсию. Сейчас каждая комната резиденции выглядит как «комната грязи» — дворец находится на «нулевом» этапе строительства.
В своем расследовании Алексей Навальный представил чертежи предполагаемого дворца Путина под Геленджиком. На них нанесена не только планировка комнат, но и интерьеры — предметы мебели и декора. Команда Навального заказала 3D-визуализацию и воссоздала по чертежам все интерьеры здания. «Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Ну а где нет фото, могут отличаться незначительные детали вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях», — говорит политик в своем расследовании.
Главному редактору Mash Максиму Иксанову удалось побывать в «дворце Путина» и лично посмотреть на то, как он выглядит прямо сейчас. Попасть внутрь помог представитель технического надзора, следящий за возведением здания в течение шести лет — его имя не называется.
В опубликованной видеоэкскурсии говорится о том, что дворец находится на «нулевом этапе строительства», в нем нет «ворот с орлами», вокруг «один сплошной бетон», а в знаменитой кальянной вместо «теоретических дымных трубок» каски, робы и сменная обувь. «По-сути, здесь находится бытовка строителей, работающих на объекте. Хотя, может быть, кто-то и использует это пространство как место для перекура», — говорит Иксанов. По проекту, в «комнате для грязи» должны быть душевые. «Важно закрепить: грязи тут не больше, чем в любом другом помещении», — резюмирует он.
Напомним, вечером 17 января российский политик Алексей Навальный вернулся в Россию. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» и доставлен во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день, 18 января, политика судили и приговорили к 30 суткам ареста.
ФСИН просит заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за «систематических нарушений» условий испытательного срока еще до его госпитализации в Германию. Когда политик лечился, «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись»
В Сети начали появляться призывы «выйти на прогулку» в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал удалить посты из всех соцсетей. За оставшиеся 170 публикаций социальные сети будут оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. К нему поступило уже более 30 обращений.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.