Как выглядит предполагаемый «дворец Путина» под Геленджиком прямо сейчас? Mash выпустил видеоэкскурсию

В своем расследовании Алексей Навальный представил чертежи предполагаемого дворца Путина под Геленджиком. На них нанесена не только планировка комнат, но и интерьеры — предметы мебели и декора. Команда Навального заказала 3D-визуализацию и воссоздала по чертежам все интерьеры здания. «Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Ну а где нет фото, могут отличаться незначительные детали вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях», — говорит политик в своем расследовании.

Главному редактору Mash Максиму Иксанову удалось побывать в «дворце Путина» и лично посмотреть на то, как он выглядит прямо сейчас. Попасть внутрь помог представитель технического надзора, следящий за возведением здания в течение шести лет — его имя не называется.

В опубликованной видеоэкскурсии говорится о том, что дворец находится на «нулевом этапе строительства», в нем нет «ворот с орлами», вокруг «один сплошной бетон», а в знаменитой кальянной вместо «теоретических дымных трубок» каски, робы и сменная обувь. «По-сути, здесь находится бытовка строителей, работающих на объекте. Хотя, может быть, кто-то и использует это пространство как место для перекура», — говорит Иксанов. По проекту, в «комнате для грязи» должны быть душевые. «Важно закрепить: грязи тут не больше, чем в любом другом помещении», — резюмирует он.