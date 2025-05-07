5 краеведов новой волны, с которыми мы полюбим Петербург еще сильнее!

Знакомьтесь, новые герои петербургского краеведения последних лет, наследники Лурье, Кобака, Кирикова и Пирютко: они водят экскурсии, а параллельно пишут книги, становятся звездами соцсетей, смотрят на город глазами чайки, изучают его через кладбища и букинистические магазины, находят в Петербурге не только Венецию, но и Болонью (а в Комарово — неизвестные ранее места Бродского!), исследуют городской стрит-арт как культурное наследие, находят заброшенные особняки с сохранившимися интерьерами и сами восстанавливают историческую мебель.
Семен Некрасов
Он знает, где искать лучшее уличное искусство Петербурга
Ольга Набокова
Она знает, где искать «мост вздохов» в Петербурге и чем пахнет эрмитажная картина Караваджо
Александр Гачков
Он курирует краеведческий отдел «Подписных изданий» и работает с друзьями над «Историей петербургских дач и их жителей»
Виктор Федотов
Он знает, где искать лучшие аутентичные интерьеры Петербурга
Маргарита Николаева
Исследовательница городских кладбищ (в апреле выходит ее книга «Некрополи Петербурга»!)
Семен Некрасов
Уличное искусство для Семена Ильича (так Некрасов называет себя в соцсетях) — естественный культурный слой и часть истории города. Искусствовед и самый молодой член ученого совета Академии художеств прошел путь от экскурсий за коробку конфет и бутылку пива до научного сотрудника «Стритарт хранения» (САХ) — институции, коллекционирующей художников «уличной волны». Параллельно Семен продолжает водить личные краеведческие экскурсии (про мистику Васильевского, секреты Коломны и Петроградскую сторону) и рассказывает, где искать лучшее уличное искусство в городе и где дрались Пушкин с Пущиным перед по бегом на Мадагаскар.
Ольга Набокова
Где искать «мост вздохов» в Петербурге, чем пахнет эрмитажная картина Караваджо и про неизвестные стихи Бродского, написанные в Комарово, — Ольга Набокова делится краеведческими находками на экскурсиях. За ее плечами: журфак, работа в «Афише», между делом виртуозно выученный итальянский и лекции с аншлагами (и просекко!). Собака.ru узнала у Ольги, какой экспириенс можно прожить у нее на экскурсии и попросила составить топ-3 петербургских локаций с мощными отпечатками Италии.
Александр Гачков
Встречайте: выпускник Академии художеств и магистрант Европейского университета Александр Гачков изучает Петербург через историю книжной культуры — беспроигрышный ход в литературоцентричном городе. Гачков с командой курирует краеведческий отдел «Подписных изданий», работает с друзьями над «Историей петербургских дач и их жителей» (выйдет в конце 2025 года), проводит «Подписные экскурсии», рассказывая про городские места, связанные с литературой и букинистикой. А совсем недавно заключил контракт с «Поляндрией» на путеводитель о Петербурге для детей. Александр рассказал Собака.ru о планах на новый сезон и поделился тремя любимыми и самыми характерными петербургскими книжными локациями.
Маргарита Николаева
Создательница просветительского проекта whatiscemetery успешно защищает петербургские кладбища от стигматизации (ноль страшилок и мистики, только контекст и исторические факты!), для Николаевой — это музеи под открытым небом и возможность посмотреть на историю Петербурга с неожиданного ракурса. Несколько лет назад Маргарита увлеклась изучением городских некрополей, начала спасать бесхозные надгробия, проводить экскурсии по захоронениям и читать лекции о них же.
А сейчас у Николаевой выходит первая книга «Некрополи Петербурга» — must read с краеведческим флером: история развития городских кладбищ от основания города (и даже до основания!) до наших дней. Собака.ru узнала у Маргариты Николаевой, как она начала изучать историю города через кладбища и попросила выделить топ-3 некрополей на уикенд.
Виктор Федотов
Супергерой интерьерного и прикладного краеведения: Федотов изучает Петербург через аутентичные стены, потолки, паркет, люстры и стулья, которые не испортила современность. Он водит экскурсии по доходным домам (например, по дому акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова), квартирам с сохранившимися интерьерами и старинным особнякам Петербурга, а в Доме книги на Невском можно посидеть на стульях, которые Федотов отремонтировал в личной мастерской. Виктор рассказал Собака.ru о своем подходе к изучению Петербурга и поделился любимыми городскими местами, где можно увидеть интересные интерьеры.
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