5 краеведов новой волны, с которыми мы полюбим Петербург еще сильнее!

Маргарита Николаева

Создательница просветительского проекта whatiscemetery успешно защищает петербургские кладбища от стигматизации (ноль страшилок и мистики, только контекст и исторические факты!), для Николаевой — это музеи под открытым небом и возможность посмотреть на историю Петербурга с неожиданного ракурса. Несколько лет назад Маргарита увлеклась изучением городских некрополей, начала спасать бесхозные надгробия, проводить экс­курсии по захоронениям и читать лекции о них же.

А сейчас у Николаевой выходит первая книга «Некрополи Петербурга» — must read с краеведческим флером: история развития го­родских кладбищ от основания города (и даже до основания!) до наших дней. Собака.ru узнала у Маргариты Николаевой, как она начала изучать историю города через кладбища и попросила выделить топ-3 некрополей на уикенд.