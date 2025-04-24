Это Маргарита Николаева — исследовательница городских кладбищ (в апреле выходит ее книга «Некрополи Петербурга»!)

Собака.ru рассказывает о новых героях петербургского краеведения последних лет — с ними мы полюбим Петербург еще сильнее! Создательница просветительского проекта whatiscemetery успешно защищает петербургские кладбища от стигматизации (ноль страшилок и мистики, только контекст и исторические факты!), для Николаевой — это музеи под открытым небом и возможность посмотреть на историю Петербурга с неожиданного ракурса. Несколько лет назад Маргарита увлеклась изучением городских некрополей, начала спасать бесхозные надгробия, проводить экскурсии по захоронениям и читать лекции о них же.
А сейчас у Николаевой выходит первая книга «Некрополи Петербурга» — must read с краеведческим флером: история развития городских кладбищ от основания города (и даже до основания!) до наших дней. Собака.ru узнала у Маргариты Николаевой, как она начала изучать историю города через кладбища и попросила выделить топ-3 некрополей на уикенд.
Как вышло, что ты решила изучать Петербург через историю кладбищ?
На кладбищах в историческом центре есть культурный феномен: соседство дореволюционных и современных надгробий. Я начала исследовать этот контраст: помогала Смоленскому лютеранскому кладбищу, коллекционировала истории о погребенных, фотофиксировала надгробия. Зацепили дореволюционные некрополи — их эстетика, архитектурные детали, да и жизненные драмы за каждым.
Топ-3 некрополей на уикенд!
Must-visit — комплекс Смоленских кладбищ. Это трио — православное, армянское и лютеранское — настоящая машина времени. На двух захоронения продолжаются — можно устроить экскурс по эволюции надгробий, сравнивая дореволюционные с советскими и современными.
Если выбираться за город, то однозначно — финское кладбище в Сортавале, которому больше двухсот лет: несколько сотен захоронений финнов, шведов, русских, карел. Очень аккуратное, его сохранности позавидуют многие музеи.
Для любителей насыщенных маршрутов — южная часть города. Громовское старообрядческое, Новодевичье православное и Митрофаньевское. Последнее — уникальный кейс: уничтоженное в советское время, в 2000-е оно получило вторую жизнь благодаря активистам, свозившим туда найденные по городу надгробия. Там есть в том числе плиты на финском языке (они были, видимо, привезены в Петербург из-под Выборга в качестве строительных материалов). С некоторыми связаны настоящие детективные истории. Год назад на Петроградской стороне под горой строительного мусора нашли три надгробия — на них финские имена молодых девушек, которых похоронили в 1914, 1917 и 1920 годах. Я пошла в архивы и раскопала по мотивам этих плит целую семейную трагедию с убийством — полноценный исторический сюжет о быте и нравах. При этом надгробия изначально находились в Сяккиярви (сейчас — Кондратьево Ленинградской области) и в какой-то момент оказались в Петербурге, проделав путь в 200 км.
Что в планах на сезон?
Расширю географию: будет экскурсия по Громовскому кладбищу. Миссия прежняя: показать, что с исторической точки зрения кладбища интересны куда больше страшилок вокруг них! Один из любимых объектов на Громовском — полуразрушенный склеп, декорированный редкой цементной плиткой с флоральным узором и глазурованными плиточками зеленого и синего цветов. Такую же плитку можно встретить, например, в парадных на Каменноостровском, 8, и на Большой Посадской, 3.
Интервью: Юлия Коба
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