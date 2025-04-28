Знакомьтесь, Виктор Федотов. Он знает, где искать лучшие аутентичные интерьеры Петербурга

Как бы ты описал свой подход к изучению Петербурга?

Меня интересует метаморфоза города: как аристократические апартаменты превратились в густонаселенные коммуналки — настоящие машины времени, где годами (иногда веками!) сохраняется оригинальная среда. Фанатично отстаиваю аутентичность: даже если стены облупились и паркет скрипит — это живая история.

В кафе Дома книги можно увидеть мебель (55 предметов: от стульев до буфета), которую ты отреставрировал!

Если быть точным, это отремонтированная мебель. Реставрация — процесс, нацеленный на консервацию предмета, часто даже не для эксплуатации. Я занимаюсь историческим ремонтом: сохраняю аутентичный облик предмета, делаю все, чтобы он не превратился в очевидный новодел. При этом используем современные техники и материалы — так вещь становится пригодной для использования. Например, современный столярный клей надежнее животного, который применяли до революции.

Какая самая странная ситуация случалась с тобой на твоей же экскурсии?

Как-то раз, во время экскурсии по парадной исторического дома, жительница местной коммуналки устроила скандал, что наша группа пачкает полы налестнице. Ради уникального опыта я договорился с ней, что на следующий деньприду и пол помою. Предложил экскурсантам присоединиться, а заодно — посмотреть исторические интерьеры коммунальной квартиры (надо же где-то брать воду!). Мы так увлеклись, что помыли полы и в квартире.