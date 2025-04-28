Знакомьтесь, Виктор Федотов. Он знает, где искать лучшие аутентичные интерьеры Петербурга

Собака.ru рассказывает о новых героях петербургского краеведения последних лет — с ними мы полюбим Петербург еще сильнее! Супергерой интерьерного и прикладного краеведения: Федотов изучает Петербург через аутентичные стены, потолки, паркет, люстры и стулья, которые не испортила современность. Он водит экскурсии по доходным домам (например, по дому акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова), квартирам с сохранившимися интерьерами и старинным особнякам Петербурга, а в Доме книги на Невском можно посидеть на стульях, которые Федотов отремонтировал в личной мастерской.
Как бы ты описал свой подход к изучению Петербурга?
Меня интересует метаморфоза города: как аристократические апартаменты превратились в густонаселенные коммуналки — настоящие машины времени, где годами (иногда веками!) сохраняется оригинальная среда. Фанатично отстаиваю аутентичность: даже если стены облупились и паркет скрипит — это живая история.
В кафе Дома книги можно увидеть мебель (55 предметов: от стульев до буфета), которую ты отреставрировал!
Если быть точным, это отремонтированная мебель. Реставрация — процесс, нацеленный на консервацию предмета, часто даже не для эксплуатации. Я занимаюсь историческим ремонтом: сохраняю аутентичный облик предмета, делаю все, чтобы он не превратился в очевидный новодел. При этом используем современные техники и материалы — так вещь становится пригодной для использования. Например, современный столярный клей надежнее животного, который применяли до революции.
Какая самая странная ситуация случалась с тобой на твоей же экскурсии?
Как-то раз, во время экскурсии по парадной исторического дома, жительница местной коммуналки устроила скандал, что наша группа пачкает полы налестнице. Ради уникального опыта я договорился с ней, что на следующий деньприду и пол помою. Предложил экскурсантам присоединиться, а заодно — посмотреть исторические интерьеры коммунальной квартиры (надо же где-то брать воду!). Мы так увлеклись, что помыли полы и в квартире.
Топ любимых локаций Петербурга, где можно увидеть интересные интерьеры.
Самое интересное — неотреставрированные интерьеры, к которым вообще никто не прикасался! Например, Ново-Михайловский дворец архитектора Штакеншнейдера на Дворцовой набережной, где сейчас работают несколько учреждений РАН, — там с XIX века не проводилось ни одной реставрации, и это шанс увидеть все в оригинале. Внутри настоящая энциклопедия стилей: от рококо, барокко и нео ренессанса до классицизма, готического и мавританского.
Еще очень люблю особняки! Фавориты — особняк барона Штиглица на Английской набережной, особняк Брусницыных и особняк на Дворцовой набережной, 16, с сохранившимися интерьерами XIX века: в советские годы был переделан под коммуналки — в исторических залах английского клуба появились квартиры! Или похожий случай с особняком Гота на Петровском острове. Несмотря на то что здесь долгие годы находилось общежитие для рабочих, сохранились богатые интерьеры: мраморная лестница и камины, изразцовая печь, дубовый потолок с кессонами. Помню, как заходил смотреть там квартиры — очень странные ощущения: ни одного домофона или замка, я сразу попал в квартирное пространство и почувствовал себя максимально неловко.
Что в планах на этот сезон?
Добавлю больше уникальных интерьеров, которые никто не показывает: в разработке несколько аутентичных квартир, с владельцами которых удалось договориться. Например, нашел квартиру с редкой исторической печью пушкинских времен.
Интервью: Юлия Коба
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