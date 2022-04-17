Глава ЕК анонсировала шестой пакет санкций против России. Ограничения коснутся Сбербанка

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. Ограничения коснутся банковского и энергетического сектора, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы продолжаем смотреть на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора, — приводит ее слова издание Spiegel.
Помимо этого, Брюссель обсуждает энергетические вопросы. Как рассказала фон дер Ляйен, Еврокомиссия «находится в процессе разработки умных механизмов», чтобы ограничения нового пакета санкций затронули и нефть.
Напомним, ранее власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Под ограничения попали активы российских кредитных организаций, которые связаны с финансовой системой США. Все они будут заморожены, а гражданам Америки запретят вести с ними дела.
Из-за санкций мобильное приложение Сбера «СберБанк Онлайн» пропало из App Store. Оно недоступно для скачивания и обновления. Кроме того, приложение маркетплейса «Сбермегамаркет» удалили из онлайн-магазина Google Play. Приложение «Альфа-Банка» вслед за «СберБанком Онлайн» было удалено из App Store, а затем из Google Play. Не успели скачать приложение Сбера перед тем, как оно пропало из App Store? Не беда! Петербуржцы уже начали продавать на «Авито» свои iPhone с установленным «СберБанком Онлайн» и приложением «Альфа-Банка».
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