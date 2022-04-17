Глава ЕК анонсировала шестой пакет санкций против России. Ограничения коснутся Сбербанка

«Мы продолжаем смотреть на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора, — приводит ее слова издание Spiegel.

Помимо этого, Брюссель обсуждает энергетические вопросы. Как рассказала фон дер Ляйен, Еврокомиссия «находится в процессе разработки умных механизмов», чтобы ограничения нового пакета санкций затронули и нефть.