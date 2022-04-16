Приложение «Альфа-банка» удалили из Google Play. Как его скачать? Рассказали в банке

Вслед за App Store приложение «Альфа-банка» удалили из магазина приложений Play Market для смартфонов на Android. Оно больше недоступно для обновления и скачивания.
Загруженные до этого приложения продолжат функционировать. Также в банке рассказали, как установить приложение не через официальный магазин Google. Так, с сайта «Альфа-банка» есть возможность скачать приложение для Android и Xiaomi. Оно загрузится на смартфон как файл, после чего следует изменить настройки для установки.
Напомним, ранее власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Под ограничения попали активы российских кредитных организаций, которые связаны с финансовой системой США. Все они будут заморожены, а гражданам Америки запретят вести с ними дела.
Кроме того, мобильное приложение Сбера «СберБанк Онлайн» пропало из App Store. Приложение «Альфа-Банка» вслед за «СберБанком Онлайн» было удалено из App Store. Не успели скачать приложение Сбера перед тем, как оно пропало из App Store? Не беда! Петербуржцы уже начали продавать на «Авито» свои iPhone с установленным «СберБанком Онлайн» и приложением «Альфа-Банка».
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