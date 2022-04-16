Приложение «Альфа-банка» удалили из Google Play. Как его скачать? Рассказали в банке

Загруженные до этого приложения продолжат функционировать. Также в банке рассказали, как установить приложение не через официальный магазин Google. Так, с сайта «Альфа-банка» есть возможность скачать приложение для Android и Xiaomi. Оно загрузится на смартфон как файл, после чего следует изменить настройки для установки.