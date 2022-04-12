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Предложение дня: петербуржцы продают iPhone с установленными приложениями Сбера и «Альфа-Банка»

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Не успели скачать приложение Сбера перед тем, как оно пропало из App Store? Не беда! Петербуржцы уже начали продавать на «Авито» свои iPhone с установленным «СберБанком Онлайн» и приложением «Альфа-Банка».

FellowNeko / Shutterstock.com

Редакция «Собака.ru» нашла как минимум три предложения в Петербурге, причем датированы они не 12 апреля — именно в этот день, сегодня, приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store — а почти неделей ранее. В Москве объявлений в несколько раз больше: жители столицы также предлагают подержанные iPhone с установленными приложениями Сбера, «Альфа-Банка» или банка «Тинькофф».

Пропажа приложения связана с санкциями США, введенными против Сбера. Как отмечают в пресс-службе банка, для клиентов, у которых уже установлено приложение, «нет поводов для волнений» — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.

В Сбере сообщили, что для скачивания и обновления в App Store также недоступны «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».  При этом в Google Play для Android приложении доступны. 

Сбер и Альфа-Банк попали под полные блокирующие санкции США. Как это отразится на клиентах? Приложения будут работать? А брокерские счета?

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