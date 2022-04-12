Пропажа приложения связана с санкциями США, введенными против Сбера. Как отмечают в пресс-службе банка, для клиентов, у которых уже установлено приложение, «нет поводов для волнений» — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.

В Сбере сообщили, что для скачивания и обновления в App Store также недоступны «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера». При этом в Google Play для Android приложении доступны.