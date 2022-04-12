Не успели скачать приложение Сбера перед тем, как оно пропало из App Store? Не беда! Петербуржцы уже начали продавать на «Авито» свои iPhone с установленным «СберБанком Онлайн» и приложением «Альфа-Банка».
Редакция «Собака.ru» нашла как минимум три предложения в Петербурге, причем датированы они не 12 апреля — именно в этот день, сегодня, приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store — а почти неделей ранее. В Москве объявлений в несколько раз больше: жители столицы также предлагают подержанные iPhone с установленными приложениями Сбера, «Альфа-Банка» или банка «Тинькофф».
Пропажа приложения связана с санкциями США, введенными против Сбера. Как отмечают в пресс-службе банка, для клиентов, у которых уже установлено приложение, «нет поводов для волнений» — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.
В Сбере сообщили, что для скачивания и обновления в App Store также недоступны «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера». При этом в Google Play для Android приложении доступны.
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