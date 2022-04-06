США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Как это отразится на обычных жителях России?

США вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Об этом сообщил Белый дом. Рассказываем, какие еще санкции ввели против России.
Под ограничения попали активы Сбербанка и Альфа-банка, которые связаны с финансовой системой США. Все они будут заморожены, а гражданам Америки запретят вести с ними дела.
Также в новом указе президента США Джо Байдена говорится о запрете на новые инвестиции в Россию со стороны американских граждан, где бы они не находились. Это основано на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию.
Помимо этого, полные блокирующие санкции введут в отношении российской элиты и членов ее семей, «включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова». Также ограничения коснутся членов Совбеза РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
Отмечается, что ограничения США не распространяются на транзакции, которые связаны с оплатой энергоносителей.
В Сбербанке заверили, что введенные против него санкции «не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».
В Альфа-банке заявили, что после введения новых американских санкций организация продолжит работать в штатном режиме, но приостановят расчеты с контрагентами из США: «Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно».
Великобритания вслед за США полностью заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка. Помимо этого, Британия вводит запрет на новые инвестиции в Россию и импорт российских товаров из железа и стали, а также экспорт оборудования для переработки нефти.
Великобритания планирует к концу 2022 года отказаться от импорта российского угля. Также под санкции попали и восемь россиян, включая Сергея Иванова (АЛРОСА), Александра Дюкова («Газпром нефть»), Андрея Акимова (Газпромбанк), Леонида Михельсона (НОВАТЭК), Бориса Ротенберга и других.
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