США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Как это отразится на обычных жителях России?

Под ограничения попали активы Сбербанка и Альфа-банка, которые связаны с финансовой системой США. Все они будут заморожены, а гражданам Америки запретят вести с ними дела.

Также в новом указе президента США Джо Байдена говорится о запрете на новые инвестиции в Россию со стороны американских граждан, где бы они не находились. Это основано на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию.

Помимо этого, полные блокирующие санкции введут в отношении российской элиты и членов ее семей, «включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова». Также ограничения коснутся членов Совбеза РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что ограничения США не распространяются на транзакции, которые связаны с оплатой энергоносителей.

В Сбербанке заверили, что введенные против него санкции «не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».

В Альфа-банке заявили, что после введения новых американских санкций организация продолжит работать в штатном режиме, но приостановят расчеты с контрагентами из США: «Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно».