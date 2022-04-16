Приложение «Сбермегамаркет» пропало из Google Play

По словам собеседника агентства, ранее установленные приложения продолжают стабильно работать и ограничения по использованию отсутствуют. Удалять приложение нет необходимости.

При этом новые пользователи или клиенты маркетплейса, которые удалили приложение с Android-устройств, могут скачать его с сайта компании. Такую возможность скоро предоставят и продавцам, отметили в компании.

Помимо этого, клиенты могут совершать покупки напрямую на сайте маркетплейса при авторизации в личном кабинете.