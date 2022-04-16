Приложение «Сбермегамаркет» пропало из Google Play

Приложение маркетплейса «Сбермегамаркет» теперь недоступно для скачивания и обновления в онлайн-магазине Google Play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
По словам собеседника агентства, ранее установленные приложения продолжают стабильно работать и ограничения по использованию отсутствуют. Удалять приложение нет необходимости.
При этом новые пользователи или клиенты маркетплейса, которые удалили приложение с Android-устройств, могут скачать его с сайта компании. Такую возможность скоро предоставят и продавцам, отметили в компании.
Помимо этого, клиенты могут совершать покупки напрямую на сайте маркетплейса при авторизации в личном кабинете.
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